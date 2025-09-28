Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A: Lecce , Camarda al 94° riprende il Bologna. AlVia del Mare fiisce 2-2

Settembre 28, 2025
scritto daRedazione

Lecce – Bologna finisce 2-2. Al Via del Mare nella na 5ª giornata di Serie A , il Bologna reduce dalla bella prova offerta in Champions League contro l’Aston Villa subuisce il vantaggio salentino al (13′) , grazie alla bella giocata di Coulibaly. In pieno recupero nel primo tempo Orsolini (45+1) pareggia i conti su calcio di rigore Bella rirpesda il Bologna è piùagressivo e tonico e con Odggard passa in vantaggio al (61′) su errore in chiusura di Tiago Gabriel Il Lecce non ci sta , Di Francesco chiama in causa dalla panchina N’dri .Banda e Camarda , il giovcane attaccante al 94′ da calcio d’angolo realizza di testa il pareggio e festeggia lo storico primo gol in Serie A con la maglia giallorossa. . Il Lecce colpisce anche tre pali.

IL TABELLINO

Lecce: Falcone , Gaspar, Morente (32’ st Banda), Štulić (21’ st Camarda), Berisha, Ramadani, Kouassi (1’ st Veiga), Gallo (24’ st Ndaba), Coulibaly (32’ st N’Dri), Tiago Gabriel, Pierotti. A disposizione: Früchtl, Samooja, Siebert, Sala, Helgason, Sottil, Kaba, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco 

Bologna: Skorupski, Holm (38’ st De Silvestri), Moro, Orsolini (17’ st Bernardeschi), Rowe (23’ st Cambiaghi), Heggem, Ferguson , Dallinga (23’ st Castro), Lucumí, Miranda, Fabbian (23’ st Odgaard). A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Freuler, Zortea, Lykogiannis, Dominguez, Vitik. Allenatore: Vincenzo Italiano 

Marcatori: 13’ pt Coulibaly, 46’ pt Orsolini (Rig.), 26’ st Odgaard, 49’ st Camarda
Ammoniti: 29’ pt Dallinga, 10’ st Gaspar, 16’ st Ramadani, 21’ st Gallo, 44’ st Bernardeschi, 49’ st Camarda

Arbitro: Francesco Fourneau

Settembre 28, 2025
scritto daRedazione
Settembre 28, 2025
