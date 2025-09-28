Napoli, Conte:” abbiamo giocato , la squadra mi è piaciuta”

Il Napoli di Antonio Conte incassa la prina sconfitta della stagione. A San Siro gli azzurri campioni d’Italia sconfitti (2-1): “d ispiace aver concesso subito un gol, a livello di squadra potevamo fare meglio. Partire dopo tre minuti e andare sotto a San Siro non era semplice. Abbiamo giocato, la squadra mi è piaciuta, siamo riusciti a pressare il Milan alto, e non sono mancate le occasioni. C’è da lavorare perché ultimamente abbiamo concesso qualche gol in più. I cambi di De Bruyne e McTominay? Ho cercato di mettere giocatori freschi per l’uno contro uno e penso siano stati cambi giusti”. Poi a Sky sul belga, uscito dal campo arrabbiato dopo la sostituzione: “Mi auguro fosse contrariato per il risultato perché se era contrariato per qualche altra cosa ha preso la persona sbagliata”.