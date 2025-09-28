Basket: Milano batte Brescia e conquista la Supercoppa italiana

L’EZ7 Emporio Armani conquista per il secondo anno consecutivo la Supercoppa Italiana . I ragazzi di Messina hanno battuto la Germani Brescia semore combattiva nella prima metà di gara, l’Olimpia comanda la gara per tutto l’arco della sfida, poi dilaga nella ripresa, volando sul +18 e chiudendo sul 90-76. Dominante Nebo con 18 punti e 7 rimbalzi: alla Germani non basta Burnell (14).

IL TABELLINO

GERMANI BRESCIA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 76-90

(24-28, 44-47, 55-69)

Germani Brescia – Bilan 8 (3/8 da 2, 2/2 tl), Della Valle 10 (1/2, 2/4, 2/2 tl), Ndour 8 (2/2, 0/1, 4/4 tl), Ivanovic 12 (1/7, 1/2, 7/8 tl), Rivers 5 (0/2, 1/5, 2/2 tl), Massinburg 14 (1/2, 3/5, 3/4 tl), Burnell 14 (5/8, 0/2, 4/5 tl), Mobio (0/2 da 2), Cournooh 5 (1/1, 1/1, 0/2 tl). N.e. Ferrero, Doneda, Santinon. All. Cotelli.

EA7 Emporio Armani Milano – Brown 8 (0/3, 2/6, 2/2 tl), Bolmaro 6 (3/4, 0/2), LeDay 11 (3/3, 1/4, 2/4 tl), Shields 10 (2/3, 2/3), Nebo 18 (7/9 da 2, 4/4 tl), Mannion 6 (3/4, 0/3), Ellis 12 (4/5, 1/1, 1/2 tl), Booker 7 (3/6 da 2, 1/2 tl), Tonut, Ricci 11 (1/3, 2/3, 3/4 tl), Flaccadori 1 (0/2 da 2, 1/2 tl), Diop. All. Messina.