Milan , Allegri:”contro il Napoli era un test importante”

“Nel primo tempo è stata una partita valida e tecnica da entrambe le parti. Nel secondo tempo la squadra ha difeso molto bene, abbiamo dovuto concedere qualcosa al Napoli ovviamente. – Così Massimiliano Allegri in conferenza stampa dopo la vittoria del >Milan contro il Napoli. “Chi è entrato, ha aiutato. Era un test importante. Dobbiamo chiudere bene questo periodo domenica a Torino“. Dobbiamo arrivare a marzo in buona posizione per arrivare a marzo per giocarci le nostre carte“. Godiamoci la vittoria, da domani testa alla Juventus. Il mio ritorno speciale? Speciale no, perché devo preparare una partita. Affrontiamo una squadra forte, andare a Torino sarà un’emozione perché ho passato là 8 anni”.