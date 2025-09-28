Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A: finale Milan – Napoli 2-1
Napoli, Conte:" abbiamo giocato , la squadra mi è piaciuta"
Milan , Allegri:"contro il Napoli era un test importante"

Settembre 28, 2025
scritto daRedazione

“Nel primo tempo è stata una partita valida e tecnica da entrambe le parti. Nel secondo tempo la squadra ha difeso molto bene, abbiamo dovuto concedere qualcosa al Napoli ovviamente. – Così Massimiliano Allegri in conferenza stampa dopo la vittoria del >Milan contro il Napoli. “Chi è entrato, ha aiutato. Era un test importante. Dobbiamo chiudere bene questo periodo domenica a Torino“. Dobbiamo arrivare a marzo in buona posizione per arrivare a marzo per giocarci le nostre carte“. Godiamoci la vittoria, da domani testa alla Juventus. Il mio ritorno speciale? Speciale no, perché devo preparare una partita. Affrontiamo una squadra forte, andare a Torino sarà un’emozione perché ho passato là 8 anni”.

Napoli, Conte:" abbiamo giocato , la squadra mi è piaciuta"

Serie B - risultati 5^ giornata

