Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A: finale Milan – Napoli 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Milan , Allegri:"contro il Napoli era un test importante"
Bundesliga , risultati 5^ giornata
Ligue1 , risultati 6^ giornata

Bundesliga , risultati 5^ giornata

Settembre 29, 2025
scritto daRedazione
Giornata Nº 5
DataIncontroRisultato
26/09/2025Bayern MonacoWerder Brema40
27/09/2025Mainz 05Borussia Dortmund02
27/09/2025WolfsburgLipsia01
27/09/2025St.PauliBayer Leverkusen12
27/09/2025FC HeidenheimAugsburg21
27/09/2025GladbachEintracht Frankfurt46
28/09/2025FriburgoHoffenheim11
28/09/2025ColoniaStoccarda12
28/09/2025Union BerlinoAmburgo00

Classifica

PosSquadrePTGVNPGFGSDRAndamento
1Bayern Monaco15550022319VVVVV
2B. Dortmund1354101138NVVVV
3Lipsia125401770PVVVV
4E. Francoforte9530217134VVPPV
5Stoccarda95302761PVPVV
6Bayer Leverkusen852211082PNVNV
7Colonia752121091VVNPP
8Friburgo75212990PPVVN
9St. Pauli75212880NVVPP
10Hoffenheim75212911-2VPVPN
11Union Berlino75212811-3VPPVN
12Wolfsburg55122770VNNPP
13Amburgo5512228-6NPPVN
14Mainz4511356-1PNPVP
15Werder Brema45113814-6PNVPP
16Augsburg35104812-4VPPPP
17Heidenheim35104410-6PPPPV
18B. M’gladbach25023512-7NPPNP
Settembre 29, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Milan , Allegri:"contro il Napoli era un test importante"

Settembre 28, 2025
Articolo successivo

Ligue1 , risultati 6^ giornata

Settembre 29, 2025

Recommended for You