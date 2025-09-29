Bundesliga , risultati 5^ giornata

|Giornata Nº 5
|Data
|Incontro
|Risultato
|26/09/2025
|Bayern Monaco
|Werder Brema
|4
|0
|27/09/2025
|Mainz 05
|Borussia Dortmund
|0
|2
|27/09/2025
|Wolfsburg
|Lipsia
|0
|1
|27/09/2025
|St.Pauli
|Bayer Leverkusen
|1
|2
|27/09/2025
|FC Heidenheim
|Augsburg
|2
|1
|27/09/2025
|Gladbach
|Eintracht Frankfurt
|4
|6
|28/09/2025
|Friburgo
|Hoffenheim
|1
|1
|28/09/2025
|Colonia
|Stoccarda
|1
|2
|28/09/2025
|Union Berlino
|Amburgo
|0
|0
Classifica
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|Andamento
|1
|Bayern Monaco
|15
|5
|5
|0
|0
|22
|3
|19
|VVVVV
|2
|B. Dortmund
|13
|5
|4
|1
|0
|11
|3
|8
|NVVVV
|3
|Lipsia
|12
|5
|4
|0
|1
|7
|7
|0
|PVVVV
|4
|E. Francoforte
|9
|5
|3
|0
|2
|17
|13
|4
|VVPPV
|5
|Stoccarda
|9
|5
|3
|0
|2
|7
|6
|1
|PVPVV
|6
|Bayer Leverkusen
|8
|5
|2
|2
|1
|10
|8
|2
|PNVNV
|7
|Colonia
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|9
|1
|VVNPP
|8
|Friburgo
|7
|5
|2
|1
|2
|9
|9
|0
|PPVVN
|9
|St. Pauli
|7
|5
|2
|1
|2
|8
|8
|0
|NVVPP
|10
|Hoffenheim
|7
|5
|2
|1
|2
|9
|11
|-2
|VPVPN
|11
|Union Berlino
|7
|5
|2
|1
|2
|8
|11
|-3
|VPPVN
|12
|Wolfsburg
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|7
|0
|VNNPP
|13
|Amburgo
|5
|5
|1
|2
|2
|2
|8
|-6
|NPPVN
|14
|Mainz
|4
|5
|1
|1
|3
|5
|6
|-1
|PNPVP
|15
|Werder Brema
|4
|5
|1
|1
|3
|8
|14
|-6
|PNVPP
|16
|Augsburg
|3
|5
|1
|0
|4
|8
|12
|-4
|VPPPP
|17
|Heidenheim
|3
|5
|1
|0
|4
|4
|10
|-6
|PPPPV
|18
|B. M’gladbach
|2
|5
|0
|2
|3
|5
|12
|-7
|NPPNP