Ousmane Démbélé ha vinto il Pallone d’Oro 2025

L’attaccante del PSG, che succede allo spagnolo Rodri, ha preceduto in classifica Lamine Yamal, che si è consolato con il premio di miglior giovane.

Sull’ultimo gradino del podio il portoghese Vitinha, compagno di Dembélé al PSG. Nono posto per Gigio Donnarumma, eletto miglior portiere della stagione. Scott McTominay (Napoli) 18°, gli interisti Lautaro Martinez e Denzel Dumfries rispettivamente 20° e 25°. Luis Enrique ha vinto il premio come miglior allenatore.

LA CLASSIFICA DEL PALLONE D’ORO

1°: Ousmane Dembélé (PSG)

2°: Lamine Yamal (Barcellona)

3°: Vitinha (PSG)

4°: Mohamed Salah (Liverpool)

5°: Raphinha (Barcellona)

6°: Achraf Hakimi (PSG)

7°: Kylian Mbappé (Real Madrid)

8°: Cole Palmer (Chelsea)

9°: Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City)

10°: Nuno Mendes (PSG)

11°: Pedri (Barcellona)

12°: Khvitcha Kvaratskhelia (Napoli/PSG)

13°: Harry Kane (Bayern Monaco)

14°: Désiré Doué (PSG)

15°: Viktor Gyokeres (Sporting Lisbona/Arsenal.)

16°: Vinicius Junior (Real Madrid)

17°: Robert Lewandowski (Barcellona)

18°: Scott McTominay (Napoli)

19°: Joao Neves (PSG)

20°: Lautaro Martinez (Inter)

21°: Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

22°: Alexis Mac Allister (Liverpool)

23°: Jude Bellingham (Real Madrid)

24°: Fabian Ruiz (PSG)

25°: Denzel Dumfries (Inter)

26°: Erling Haaland (Manchester City)

27°: Declan Rice (Arsenal)

28°: Virgil Van Dijk (Liverpool)

29°: Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/ Liverpool)

30°: Michael Olise (Bayern Monaco)

DONNARUMMA SI AGGIUDICA IL TROFEO YASHIN

Gianluigi Donnarumma, come ampiamente previsto, si è aggiudicato il premio Yashin come miglior portiere della stagione 2024-2025. A consegnare il trofeo Gigi Buffon. Il numero 1 della Nazionale, al secondo trionfo dopo quello del 2021, ha preceduto in classifica Alisson e Yann Sommer (Inter).

A YAMAL IL PREMIO KOPA

Lamine Yamal si è aggiudicato il premio Kopa 2025 come miglior giovane della stagione. L’asso del Barcellona è il primo calciatore della storia a vincere questo trofeo per due volte di fila. Quinto lo juventino Kenan Yildiz. Sul podio con Yamal, due calciatori del PSG, Désiré Doué e Joao Neves.

PALLONE D’ORO FEMMINILE: AITANA BONMATI’ CALA IL TRIS



CLASSIFICA PALLONE D’ORO FEMMINILE

1ª Aitana Bonmatì (Barcellona)

2ª Mariona (Barcellona)

3ª Alessia Russo (Arsenal)

4ª Alexia Putellas (Barcellona)

5ª Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal)

6ª Patri Guijarro (Barcellona)

7ª Leah Williamson (Arsenal)

8ª Ewa Pajor (Barcellona)

9ª Lucy Bronze (Chelsea)

10ª Hannah Hampton (Chelsea)

11ª Claudia Pina (Barcellona)

12ª Marta (Orlando Pride)

13ª Caroline Graham Hanse (Barcellona)

14ª Barbra Banda (Orlando Pride)

15ª​​​​​ Sandy Baltimore (Chelsea)

16ª​​​ Cristiana Girelli (Juventus)

17ª​​​ Temwa Chawinga (Current de Kansas City)

18ª​​​ Melchie Dumornay (Lione)

19ª​​​ Klara Bühl (Bayern Monaco)

20ª​​​ Pernille Harder (Bayern Monaco)

21ª​​​ Amanda Gutierres (Palmeiras)

22ª​​​ Esther Gonzalez (Gotham FC)

23ª​​​ Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)

24ª​​​ Sofia Cantore (Juventus/Washington Spirit)

25ª​​​ Emily Fox (Arsenal)

26ª​​​ Lindsey Heaps (OL Lyonnes)

27ª​​​ Clara Mateo (Paris FC)

28ª​​​ Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)

29ª​​​ Steph Catley (Arsenal)

30ª​​​ Caroline Weir (Real Madrid)

• Trofeo Kopa maschile (miglior giovane stagione 2024/25) – Lamine Yamal (Barcellona)

• Trofeo Kopa femminile (migliore giovane stagione 2024/25) – Vicky Lopez (Barcellona)

• Trofeo Yashin maschile (miglior portiere uomo stagione 2024/25) – Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City)

• Trofeo Yashin femminile (miglior portiere donna stagione 2024/25) – Hannah Hampton (Chelsea)

• Trofeo Gerd Müller maschile (miglior marcatore per club/nazionale stagione 2024/25) – Viktor Gyökeres (Sporting Lisbona/Arsenal)

• Trofeo Gerd Müller femminile (miglior marcatrice per club/nazionale stagione 2024/25) – Ewa Pajor (Barcellona)

• Trofeo Johan Cruyff per il calcio maschile (miglior allenatore per club/nazionale stagione 2024/25) – Luis Enrique (PSG)

• Trofeo Johan Cruyff per il calcio femminile (miglior allenatore/allenatrice per club/nazionale stagione 2024/25) – Sarina Wiegman (ct Inghilterra)

• Club dell’Anno per il calcio maschile – PSG

• Club dell’Anno per il calcio femminile – Arsenal

• Premio Sócrates (per l’impegno umanitario e sociale) – Xana Fundacion di Luis Enrique e della famiglia