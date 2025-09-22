Bundesliga – risultati 4^ giornata

|iornata Nº 4
|Data
|Incontro
|Risultato
|19/09/2025
|Stoccarda
|St.Pauli
|2
|0
|20/09/2025
|Werder Brema
|Friburgo
|0
|3
|20/09/2025
|Augsburg
|Mainz 05
|1
|4
|20/09/2025
|Hoffenheim
|Bayern Monaco
|1
|4
|20/09/2025
|Amburgo
|FC Heidenheim
|2
|1
|20/09/2025
|Lipsia
|Colonia
|3
|1
|21/09/2025
|Eintracht Frankfurt
|Union Berlino
|3
|4
|21/09/2025
|Bayer Leverkusen
|Gladbach
|1
|1
|21/09/2025
|Borussia Dortmund
|Wolfsburg
|1
|0
CLASSIFICA
Squadre
Aggiornato: 22/09, 11:34
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|Andamento
|1
|Bayern Monaco
|12
|4
|4
|0
|0
|18
|3
|15
|VVVV
|2
|B. Dortmund
|10
|4
|3
|1
|0
|9
|3
|6
|NVVV
|3
|Lipsia
|9
|4
|3
|0
|1
|6
|7
|-1
|PVVV
|4
|Colonia
|7
|4
|2
|1
|1
|9
|7
|2
|VVNP
|5
|St. Pauli
|7
|4
|2
|1
|1
|7
|6
|1
|NVVP
|6
|E. Francoforte
|6
|4
|2
|0
|2
|11
|9
|2
|VVPP
|7
|Friburgo
|6
|4
|2
|0
|2
|8
|8
|0
|PPVV
|8
|Stoccarda
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|5
|0
|PVPV
|9
|Hoffenheim
|6
|4
|2
|0
|2
|8
|10
|-2
|VPVP
|10
|Union Berlino
|6
|4
|2
|0
|2
|8
|11
|-3
|VPPV
|11
|Bayer Leverkusen
|5
|4
|1
|2
|1
|8
|7
|1
|PNVN
|12
|Wolfsburg
|5
|4
|1
|2
|1
|7
|6
|1
|VNNP
|13
|Mainz
|4
|4
|1
|1
|2
|5
|4
|1
|PNPV
|14
|Werder Brema
|4
|4
|1
|1
|2
|8
|10
|-2
|PNVP
|15
|Amburgo
|4
|4
|1
|1
|2
|2
|8
|-6
|NPPV
|16
|Augsburg
|3
|4
|1
|0
|3
|7
|10
|-3
|VPPP
|17
|B. M’gladbach
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|6
|-5
|NPPN
|18
|Heidenheim
|0
|4
|0
|0
|4
|2
|9
|-7
|PPPP