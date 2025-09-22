Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A finale : Fiorentina-Como 1-2
Bundesliga – risultati 4^ giornata
Settembre 22, 2025
iornata Nº 4
DataIncontroRisultato
19/09/2025StoccardaSt.Pauli20
20/09/2025Werder BremaFriburgo03
20/09/2025AugsburgMainz 0514
20/09/2025HoffenheimBayern Monaco14
20/09/2025AmburgoFC Heidenheim21
20/09/2025LipsiaColonia31
21/09/2025Eintracht FrankfurtUnion Berlino34
21/09/2025Bayer LeverkusenGladbach11
21/09/2025Borussia DortmundWolfsburg10

CLASSIFICA

Squadre

PosSquadrePTGVNPGFGSDRAndamento
1Bayern Monaco12440018315VVVV
2B. Dortmund104310936NVVV
3Lipsia9430167-1PVVV
4Colonia74211972VVNP
5St. Pauli74211761NVVP
6E. Francoforte642021192VVPP
7Friburgo64202880PPVV
8Stoccarda64202550PVPV
9Hoffenheim64202810-2VPVP
10Union Berlino64202811-3VPPV
11Bayer Leverkusen54121871PNVN
12Wolfsburg54121761VNNP
13Mainz44112541PNPV
14Werder Brema44112810-2PNVP
15Amburgo4411228-6NPPV
16Augsburg34103710-3VPPP
17B. M’gladbach2402216-5NPPN
18Heidenheim0400429-7PPPP
Settembre 22, 2025
