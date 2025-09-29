Liga – Spagna, risdultati 7^ giornata

|Giornata Nº 7
|Data
|Incontro
|Risultato
|26/09/2025
|Girona
|Espanyol
|0
|0
|27/09/2025
|GETAFE
|Levante
|1
|1
|27/09/2025
|Atl.Madrid
|Real Madrid
|5
|2
|27/09/2025
|Maiorca
|Alaves
|1
|0
|27/09/2025
|Villarreal
|Athletic Bilbao
|1
|0
|28/09/2025
|Vallecano
|Siviglia
|0
|1
|28/09/2025
|Elche
|Celta Vigo
|2
|1
|28/09/2025
|Barcellona
|Real Sociedad
|2
|1
|28/09/2025
|Betis
|Osasuna
|2
|0
|29/09/2025
|Valencia
|Oviedo
Classifica
Squadre
Aggiornato: 29/09, 10:53
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|Andamento
|1
|Barcellona
|19
|7
|6
|1
|0
|21
|5
|16
|NVVVV
|2
|Real Madrid
|18
|7
|6
|0
|1
|16
|8
|8
|VVVVP
|3
|Villarreal
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|NPVVV
|4
|Elche
|13
|7
|3
|4
|0
|10
|6
|4
|VNVNV
|5
|Atletico Madrid
|12
|7
|3
|3
|1
|14
|9
|5
|NVNVV
|6
|Betis Siviglia
|12
|7
|3
|3
|1
|11
|7
|4
|NPNVV
|7
|Espanyol
|12
|7
|3
|3
|1
|10
|9
|1
|VVPNN
|8
|Getafe
|11
|7
|3
|2
|2
|8
|9
|-1
|PVPNN
|9
|Siviglia
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|10
|1
|VNVPV
|10
|Athletic Bilbao
|10
|7
|3
|1
|3
|7
|8
|-1
|VPPNP
|11
|Alaves
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|7
|-1
|NVPNP
|12
|Valencia
|8
|6
|2
|2
|2
|8
|10
|-2
|PVPVN
|13
|Osasuna
|7
|7
|2
|1
|4
|5
|7
|-2
|PVPNP
|14
|Levante
|5
|7
|1
|2
|4
|11
|14
|-3
|PNVPN
|15
|Rayo Vallecano
|5
|7
|1
|2
|4
|7
|10
|-3
|NPNPP
|16
|Celta Vigo
|5
|7
|0
|5
|2
|6
|9
|-3
|NNNNP
|17
|Real Sociedad
|5
|7
|1
|2
|4
|7
|11
|-4
|PPPVP
|18
|Maiorca
|5
|7
|1
|2
|4
|6
|11
|-5
|PPNPV
|19
|Real Oviedo
|3
|6
|1
|0
|5
|2
|11
|-9
|PVPPP
|20
|Girona
|3
|7
|0
|3
|4
|3
|16
|-13
|PNPNN