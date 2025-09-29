Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A: finale Milan – Napoli 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Milan , Allegri:"contro il Napoli era un test importante"
Liga – Spagna, risdultati 7^ giornata
Ligue1 , risultati 6^ giornata

Liga – Spagna, risdultati 7^ giornata

Settembre 29, 2025
scritto daRedazione
Giornata Nº 7
DataIncontroRisultato
26/09/2025GironaEspanyol00
27/09/2025GETAFELevante11
27/09/2025Atl.MadridReal Madrid52
27/09/2025MaiorcaAlaves10
27/09/2025VillarrealAthletic Bilbao10
28/09/2025VallecanoSiviglia01
28/09/2025ElcheCelta Vigo21
28/09/2025BarcellonaReal Sociedad21
28/09/2025BetisOsasuna20
29/09/2025ValenciaOviedo

Classifica

Squadre

Aggiornato: 29/09, 10:53

PosSquadrePTGVNPGFGSDRAndamento
1Barcellona19761021516NVVVV
2Real Madrid1876011688VVVVP
3Villarreal1675111358NPVVV
4Elche1373401064VNVNV
5Atletico Madrid1273311495NVNVV
6Betis Siviglia1273311174NPNVV
7Espanyol1273311091VVPNN
8Getafe11732289-1PVPNN
9Siviglia10731311101VNVPV
10Athletic Bilbao10731378-1VPPNP
11Alaves8722367-1NVPNP
12Valencia86222810-2PVPVN
13Osasuna7721457-2PVPNP
14Levante571241114-3PNVPN
15Rayo Vallecano57124710-3NPNPP
16Celta Vigo5705269-3NNNNP
17Real Sociedad57124711-4PPPVP
18Maiorca57124611-5PPNPV
19Real Oviedo36105211-9PVPPP
20Girona37034316-13PNPNN
Settembre 29, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Milan , Allegri:"contro il Napoli era un test importante"

Settembre 28, 2025
Articolo successivo

Ligue1 , risultati 6^ giornata

Settembre 29, 2025

Recommended for You