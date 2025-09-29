Sfondo scuro Sfondo chiaro
Liga - Spagna, risdultati 7^ giornata
Ligue1 , risultati 6^ giornata
Premier League - Inghilterra, risultati 6^ giornata

Ligue1 , risultati 6^ giornata

Settembre 29, 2025
scritto daRedazione
Giornata Nº 6
DataIncontroRisultato
26/09/2025StrasburgoMarsiglia12
27/09/2025LorientMonaco31
27/09/2025TolosaNantes22
27/09/2025Parigi SGAuxerre20
28/09/2025NizzaParis Football Club11
28/09/2025AngersBrestois02
28/09/2025MetzLe Havre00
28/09/2025LilleLione01
28/09/2025RennesLens00

Classifica

Squadre

PosSquadrePTGVNPGFGSDRAndamento
1PSG1565011248VVVPV
2Ol. Lione156501835VVPVV
3Ol. Marsiglia1264021257VPVVV
4Monaco12640214104PVVVP
5Strasburgo126402972VPVVP
6Lille1063121394VVVPP
7Lens106312853VVPVN
8Rennes9623178-1PNVNN
9Brest7621311110PPPVV
10Tolosa76213911-2VPPPN
11Paris FC762131013-3PVVPN
12Nizza76213710-3VPVPN
13Lorient76213914-5VPPNV
14Auxerre6620448-4PPPVP
15Le Havre5612368-2PVPNN
16Nantes5612357-2PVPNN
17Angers5612336-3PNNPP
18Metz26024513-8PPNPN
Settembre 29, 2025
scritto daRedazione
