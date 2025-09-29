Ligue1 , risultati 6^ giornata

|Giornata Nº 6
|Data
|Incontro
|Risultato
|26/09/2025
|Strasburgo
|Marsiglia
|1
|2
|27/09/2025
|Lorient
|Monaco
|3
|1
|27/09/2025
|Tolosa
|Nantes
|2
|2
|27/09/2025
|Parigi SG
|Auxerre
|2
|0
|28/09/2025
|Nizza
|Paris Football Club
|1
|1
|28/09/2025
|Angers
|Brestois
|0
|2
|28/09/2025
|Metz
|Le Havre
|0
|0
|28/09/2025
|Lille
|Lione
|0
|1
|28/09/2025
|Rennes
|Lens
|0
|0
Classifica
Squadre
Aggiornato: 29/09, 10:39
|Pos
|Squadre
|PT
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|DR
|Andamento
|1
|PSG
|15
|6
|5
|0
|1
|12
|4
|8
|VVVPV
|2
|Ol. Lione
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|3
|5
|VVPVV
|3
|Ol. Marsiglia
|12
|6
|4
|0
|2
|12
|5
|7
|VPVVV
|4
|Monaco
|12
|6
|4
|0
|2
|14
|10
|4
|PVVVP
|5
|Strasburgo
|12
|6
|4
|0
|2
|9
|7
|2
|VPVVP
|6
|Lille
|10
|6
|3
|1
|2
|13
|9
|4
|VVVPP
|7
|Lens
|10
|6
|3
|1
|2
|8
|5
|3
|VVPVN
|8
|Rennes
|9
|6
|2
|3
|1
|7
|8
|-1
|PNVNN
|9
|Brest
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|11
|0
|PPPVV
|10
|Tolosa
|7
|6
|2
|1
|3
|9
|11
|-2
|VPPPN
|11
|Paris FC
|7
|6
|2
|1
|3
|10
|13
|-3
|PVVPN
|12
|Nizza
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|VPVPN
|13
|Lorient
|7
|6
|2
|1
|3
|9
|14
|-5
|VPPNV
|14
|Auxerre
|6
|6
|2
|0
|4
|4
|8
|-4
|PPPVP
|15
|Le Havre
|5
|6
|1
|2
|3
|6
|8
|-2
|PVPNN
|16
|Nantes
|5
|6
|1
|2
|3
|5
|7
|-2
|PVPNN
|17
|Angers
|5
|6
|1
|2
|3
|3
|6
|-3
|PNNPP
|18
|Metz
|2
|6
|0
|2
|4
|5
|13
|-8
|PPNPN