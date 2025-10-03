Torino , Baroni:””Abbiamo lavorato duro, sappiamo di dover dare di più: Cairo è un punto di riferimento per tutti”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Ottobre 3, 2025
scritto daRedazione

(ANSA) – Marco Baroni in conferenza stampa alla vigilia del match dell’Olimopico contro la Lazio sua ex squadra.- ti, lo ringrazio per la sua vicinanza”: Ringrazio il presidente che è venuto a facrci visita al Filadelfia . lui merita di più rispetto a quello che la squadra è riuscita a dare fino ad oggi”. Sono concentrato soltanto sul Toro e sul lavoro, con lavoro e dedizione supereremo il momento difficile – risponde sulle voci di panchina traballante – e faccio un esempio: l’anno scorso è cambiato il 90% degli allenatori in Serie A, solo Klopp ha cambiato due squadre in tantissimi anni ma questo in Italia non può avvenire perché c’è un sistema diverso”. Ora c’è la trasferta sul campo della Lazio: “E’ una squadra forte con giocatori forti, sapevamo che avremmo affrontato sei delle prime sette classifica dell’anno scorso tutte in serie – conclude Baroni in conferenza stampa – ma nella mia squadra vedo enormi potenzialità di crescita individuali e di gruppo”. (ANSA).

