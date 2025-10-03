F1 , Gran Premio Singapore. Piastri su tutti in FP2

In FP2” risorgono le McLaren: Piastri miglior tempo (‘1:30,714) dopo un’appannemento in FP1 . Il leader della classifica mondiale ha preceduto Isack Hadjar(Racng Red Bull) e Max Verstapen (Red Bull) . Quarto tenpo Ferando Alonso (Aston Martin) , lo spagnolo aveva ottenuto il miglior crono in FP1 , In quantita posizione la NcLaren di Lando Norris , davanti all’altra Asotn Martin di Lance Stroll che precede la Haas di Esteban Ocon, forse la sorpresa del turno. Ottava posizione per Carlos Sainz (Williams) . Più attardate le Ferrari, soltanto nona e decima con Charles Leclerc e Lewis Hamilton.Nelle retrovie della classifica, con Andrea Kimi Antonelli 18° e George Russell ultimo.

La classifica e i tempi dei piloti al termine delle FP2

Piastri – 1:30.714

Hadjar – 1:30.846

Verstappen – 1:30.857

Alonso – 1:30.877

Norris – 1:31.197

Stroll – 1:31.222

Ocon – 1:31.298

Sainz – 1:31.299

Leclerc – 1:31.466

Hamilton – 1:31.491