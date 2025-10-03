Sfondo scuro Sfondo chiaro
Torino , Baroni:""Abbiamo lavorato duro, sappiamo di dover dare di più: Cairo è un punto di riferimento per tutti"
F1 , Gran Premio Singapore. Piastri su tutti in FP2
Cremonese, Nicola:"dovremo essere squadra da"l riscaldamento al triplice fischio"

Ottobre 3, 2025
scritto daRedazione

In FP2” risorgono le McLaren: Piastri miglior tempo (‘1:30,714) dopo un’appannemento in FP1 . Il leader della classifica mondiale ha preceduto  Isack Hadjar(Racng Red Bull)  e Max Verstapen (Red Bull) . Quarto tenpo Ferando Alonso (Aston Martin) , lo spagnolo aveva ottenuto il miglior crono in FP1 , In quantita posizione la NcLaren di Lando Norris , davanti all’altra Asotn Martin di  Lance Stroll che  precede la Haas di Esteban Ocon, forse la sorpresa del turno. Ottava posizione per Carlos Sainz (Williams) . Più attardate le Ferrari, soltanto nona e decima con Charles Leclerc e Lewis Hamilton.Nelle retrovie della classifica, con Andrea Kimi Antonelli 18° e George Russell ultimo.

La classifica e i tempi dei piloti al termine delle FP2

    Piastri – 1:30.714

    Hadjar – 1:30.846

    Verstappen – 1:30.857

    Alonso – 1:30.877

    Norris – 1:31.197

    Stroll – 1:31.222

    Ocon – 1:31.298

    Sainz – 1:31.299

    Leclerc – 1:31.466

    Hamilton – 1:31.491

Ottobre 3, 2025
scritto daRedazione
