F1, super-pole di Max Verstapen al Gram premio Arzebajan. Secondo Sainz , terzo Lawson

Un Super Max Verstappen conquista la pole nel Gran Premio dell’Arzebajan. A Baku

il campione del mondo in carica ha sfiderato un’ultimo giro pazzesco superando di pochi millesimi Carlo Sainz , terzo un sorprendete Liam Lawson. Una griglia di partenza inedita che rimetterà in gioco le posizioni in classifica mondiale. Giornata da dimenticare per le due McLaren: Lando Norris , settimo , Oscar Piiastri a muro in Q3., illeader in classifica mondiale partirà dalla quinta fila in casella numero 9. Stessa sorte per le due Ferrari: Hamilton , miglior tempo in FP2 , è stato eliminato in Q2, mentre Leclcerc dopo alcuni errori è andato a muro in Q 3,il monegasco partirà dalla decima casella. Splendida prova di Kimi Antonelli: il pilota italiano della Mercedes è arrivato quarto, partirà dalla seconda fila

1ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (Williams)

2ª fila: Liam Lawson (Racing Bulls), Kimi Antonelli (Mercedes)

3ª fila: George Russell (Mercedes), Yuki Tsunoda (Red Bull)

4ª fila: Lando Norris (McLaren), Isack Hadjar (Racing Bulls)

5ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari)

6ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Lewis Hamilton (Ferrari)

7ª fila: Gabriel Bortoleto (Sauber), Lance Stroll (Aston Martin)

8ª fila: Ollie Bearman (Haas), Franco Colapinto (Alpine)

9ª fila: Nico Hulkenberg (Sauber), Esteban Ocon (Haas)

10ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Alexander Albon (Williams)