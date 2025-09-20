Serie A: Bologna – Genoa 2-1. Castro – Orsolini rimontano il gol di Ellertsson

Un calcio di rigore pe fallo di mano di Valenti Carboni al 99° e trasformato da Orsolini permette al Bologna di battere in rimonta il Genoa .

Il match inizia con il gol di castro annullato per fuorigioco, poi il Bologna si siede e il Genoa controlla il match fino alla fine del primo tempo.

Nella rirpesa è un’altra musica , il Bologna concede pochi palloni giocabili ai liguri e al (63′) su azione ben orchestraa da Malinvoskyi che serve Ellertsson l’ex Venezia calcoia teso di destro e beffa Skorupski.

Dopo il gol è un’altro Bologna , anche per i cambi di Italiano. Il Gebnoa resiste Leali si supera su girata di testa di Castro, capitola al (73′) , sul tocco da biliardo dello stesso argentino su cross basso di Cambiaghi e fa 1-1.

Il Genaoa resiste e sembra tutto finito , invece in pieno recupero il fallo di mano di Valentin Carboni, l’arbitro Collu richiata dal vara dopo aver visionato il fallo cincede il calcio di rigore trasformato da Orsdolini l’esterno festeggia nei miglioiri di modi la 259^ presenza in Serie A . Il Bologna sale a quota 6 punti in classifica, il Genoa incassa la seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro il Como.





IL TABELLINO

BOLOGNA-GENOA 2-1

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6,5; De Silvestri 6 (14′ st Zortea 6), Vitik 5,5, Heggem 6,5 (40′ st Lucumì sv), Miranda 5,5; Freuler 6, Moro 6 (27′ st Ferguson 6); Orsolini 7, Bernardeschi 5,5 (27′ st Dallinga 6), Dominguez 5 (14′ st Cambiaghi 6,5); Castro 7.

A disp.: Ravaglia, Pessina, Holm, Lykogiannis, Fabbian, Rowe, Odgaard. All.: Italiano 7

Genoa (4-2-3-1): Leali 6; Norton-Cuffy 6,5; Ostigard 6 (1′ st Marcandalli 5,5), Vasquez 5,5, Martin 6; Frendrup 5, Masini 5,5; Ellertsson 7, Malinovskyi 6 (24′ st Carboni 5), Vitinha 5,5 (24′ st Ekhator 5,5); Colombo 5,5 (7′ st Ekuban 5,5).

A disp.: Lysionok, Sommariva, Sabelli, Otoa, Thorsby, Stanciu, Grønbæk, Messias, Cuenca, Fini, Venturino. All.: Vieira 5,Arbitro: Collu

Marcatori: 18′ st Ellertsson (G), 28′ st Castro (B), 54′ st Orsolini (B)

Ammoniti: Bernardeschi (B), Vitinha (G), Masini (G), Ostigard (G), Norton-Cuffy (G), Carboni (G)