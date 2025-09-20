Genoa , Viera:” Decisione arbitrale sul calcio di rigore difficile da accettare, ma il calcio è così”

Non sprizza gioia il commento a Dazn di Patrick Viera dopo la sconfitta arrivata in extremis contro il Bologna.” Sono dispiaciuto , abbiamo giocato a viso aperto contro un buon Bologna, un match coraggioso dei miei ragazzi sopratuttoi a squadra è stata ordinata .- Ci mancano punti, ma ho visto determinazione ed entusiasmo e sono felice di quello che abbiamo fatto vedere contro una squadra anche complicata da affrontare”.