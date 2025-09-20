Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Napoli, tegola Rrahamani Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie A: Bologna - Genoa 2-1. Castro - Orsolini rimontano il gol di Ellertsson
Genoa , Viera:” Decisione arbitrale sul calcio di rigore difficile da accettare, ma il calcio è così”
Bologna , Italiano:"il Genoa ha fatto una grande gara"

Genoa , Viera:” Decisione arbitrale sul calcio di rigore difficile da accettare, ma il calcio è così”

Settembre 20, 2025
scritto daRedazione

Non sprizza gioia il commento a Dazn di Patrick Viera dopo la sconfitta arrivata in extremis contro il Bologna.” Sono dispiaciuto , abbiamo giocato a viso aperto contro un buon Bologna, un match coraggioso dei miei ragazzi sopratuttoi a squadra è stata ordinata .- Ci mancano punti, ma ho visto determinazione ed entusiasmo e sono felice di quello che abbiamo fatto vedere contro una squadra anche complicata da affrontare”.

Settembre 20, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie A: Bologna - Genoa 2-1. Castro - Orsolini rimontano il gol di Ellertsson

Settembre 20, 2025
Articolo successivo

Bologna , Italiano:"il Genoa ha fatto una grande gara"

Settembre 20, 2025

Recommended for You

Cagliari, Pisacane:”Dobbiamo rimanere con i piedi per terra e lavorare sodo”

Roma , Gasperini:”Vorrei che fosse un derby combattuto dentro al campo ma sereno sugli spalti e fuori dallo stadio”

Como , Fabregas:” a Firenze dobbiamo fare una grande partita”