Bologna , Italiano:”il Genoa ha fatto una grande gara”

I tre punti sono arrivati al 99° grazie al calcio di rigore trasformato da Orsolini che ha regalato al Bologna il successo 2-1 contro il Genoa. Vincenzo Italiano al termine del sofferto match:” “Ho incontrato adesso i calciatori del Genoa, ho detto a loro che sono episodi che purtroppo capitano – ha spiegato il tecnico del Bologna -. E’ stata una partita bella, intensa, che abbiamo vinto noi, ma merito al Genoa che ha fatto una grande gara “.