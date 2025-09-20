Sfondo scuro Sfondo chiaro
Genoa , Viera:" Decisione arbitrale sul calcio di rigore difficile da accettare, ma il calcio è così"
Bologna , Italiano:"il Genoa ha fatto una grande gara"
Serie A: Hellas Verona -Juventus 1-1 , Orban su rigore risponde a Conceiacao

Bologna , Italiano:"il Genoa ha fatto una grande gara"

Settembre 20, 2025
scritto daRedazione

I tre punti sono arrivati al 99° grazie al calcio di rigore trasformato da Orsolini che ha regalato al Bologna il successo 2-1 contro il Genoa. Vincenzo Italiano al termine del sofferto match:" "Ho incontrato adesso i calciatori del Genoa, ho detto a loro che sono episodi che purtroppo capitano – ha spiegato il tecnico del Bologna -. E' stata una partita bella, intensa, che abbiamo vinto noi, ma merito al Genoa che ha fatto una grande gara ".

Settembre 20, 2025
scritto daRedazione
Genoa , Viera:" Decisione arbitrale sul calcio di rigore difficile da accettare, ma il calcio è così"

Settembre 20, 2025
Serie A: Hellas Verona -Juventus 1-1 , Orban su rigore risponde a Conceiacao

Settembre 20, 2025

