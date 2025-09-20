Serie A: Hellas Verona -Juventus 1-1 , Orban su rigore risponde a Conceiacao

L’Hellas riesce a fermare la capolista Juve , dopoi un match intebso e ricco di emozioni . Al bentegodi finisce 1-1: vantaggio Juve con Conceicao , pareggio su calcio di rigore di Orban.

Succede tutto nel primo tempo , la sfida del Bentegodi tra scaligeri e bianconeri finisce in perfetta parita 1-1.

Inizia bene col soilito piglio la Juve che mantiene più possesso della palla e passa in vamntaggio al , grazie all’iniziativa di Conceicao che supera al limite due avversari e di sinistro batte all”angolino Montipò. Zanetti sin dall’inizio del match invita i suoi ragazzi a giocare alti e marcare i bianconeri. Il verona , viene premiato quando Joa Mario in area tocca la palla con un braccio , Rapuano consulta il Var e assegna il calcio di rigore che orban trasforma nonoistante Di Gregorio intuisce toccala palla con la mano di richiamo ma finisce alla sue spalle.

Nerlla rirpesa , il Verona non molla e con lo stesso piglio gioca la rirpesa dispendiosa fisicamente. La Juve cala il suo ritmo , e il Verona va in gol: calcio d’angolo , spizzata di testa di Nunez , e Serdar sotto porta insacca di testa, vantaggio annullato da Rapuano per offside dello stesso Serdar.

La partita si gioca a viso aperto , una vera battaglia , dove la Juve non riesce a sfondare, mentre il Verona sembra avere le bommbole di ossiggeno a seguito , ci prova un paio di volte l’intraprendete Orban (alla fine per il giovane attaccante saranno otto le conclusione verso Di Gregorio),. Il Prpbelma di argibnare l’entusiamo scaligero non riesce alla Juve , i ragazzi di Zanetti recuperandoi palloni su palloni creando più di un problema alla difesa bianconera, e Di Gregorio.

Un punto per uno , Juve che si portra in testa alla classifica a+1 sul Napoli , partenopei attesi nel posticipoi lunedì contro il Pisa.

IL TABELLINO

HELLAS VERONA-JUVENTUS 1-1

Hellas Verona (3-5-2): Montipò 6; Nuñez 6,5, Nelsson 6,5, Frese 6; Belghali 7 (33′ st Kastanos 6), Serdar 6,5 (44′ st Yellu sv), Akpa Akpro 6 (32′ st Niasse 6), Bernede 6,5, Bradaric 6; Giovane 5,5 (18′ st Sarr 5,5), Orban 7,5 (45′ st Ajayi sv). A disp.: Perilli, Toniolo, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap, De Battisti, Al-Musrati, Vermesan. All.: Zanetti 6,5

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Kalulu 5,5, Gatti, Kelly 5,5 ; Joao Mario 5,5 (38′ st Zhegrova s…v. , Locatelli 5(1′ st Koopmeiners 5 ), Thuram 5,5 (12′ st Adzic 6 ), Cambiaso 5; Conceicao 6 (25′ st David 5 ), Yildiz 6 ; Vlahovic 5 (12′ st Openda5,5 ). A disp.: Perin, Pinsoglio, Bremer, Kostic, McKennie, Rugani, Cabal. All.: Tudor 5,5

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 19′ Conceiçao (J), 44′ rig. Orban (V)

Ammoniti: Akpa Akpro (V), Gatti (J), Kelly (J), Orban (V), Koopmeiners (J), Bernede (V)

Note: Al 39′ ammonito l’allenatore della Juventus Tudor per proteste. Al 47′ pt espulso il ds del Verona Sogliano per proteste