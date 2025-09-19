Roma , Gasperini:”Vorrei che fosse un derby combattuto dentro al campo ma sereno sugli spalti e fuori dallo stadio”

Per Gian Piero Gasperini è il debutto nel derby della capitale:, l’ex tecnico atalantino si prepara ad affontare la Lazio di Maurizio Sarri . Foto Fraioli

L’allenatore ha parlato ai microfoni di Dazn: “È una partita speciale, in città c’è questa rivalità calcistica e in questi giorni la stiamo vivendo particolarmente, sappiamo quanto possa essere una partita che sfugge a ogni logica. “Con Sarri c’è grande stoima e amicizia, sarà bello affrontarlo nel derby della capitale. Spero venga fuori una bella partita per il pubblico, con due squadre che giochino secondo i principi dei loro allenatori”.

Maurizio Sarri foto -Fraioli