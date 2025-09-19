Tudor:” a Verona per fare una partita seria”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Settembre 19, 2025
scritto daRedazione

Igor Tuodor da ex allenatore degli scaligeri presemnta la sfida contro il Verona . “Bellissima esperienza in una stupenda città , . Sarà bello tornare, ringrazio il presidente Setti per le belle parile che ha speso per me. Con lui e D’Amico abbiamo fatto una grande annata”.

I bianconeri saranno impegnati sabato sera al Bentegodi e provare a salire in testa alla classifica in attesa del posticipo di lunedì tra Napoli e Pisa.

“Le ultime due partite sono già alle spalle, ora la nistra attenzione è tutta sul Verona”

Sulla formazione anti-verona: “tutti verranno a Verona, i miei giocatori sono tutti titolari. Importante essere concetrati coin la voglia di giocare giocare, questo discorso lo stanno capendo tutti sempre di più. Contro il Verona è una partita che si vince con la testa e con la voglia. Se giochiamo al 100% possiamo vincere con tutti, se abbassiamo a 90 fatichiamo con tutti”.

Settembre 19, 2025
scritto daRedazione
