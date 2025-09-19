Sfondo scuro Sfondo chiaro
Lazio, Zaccagni:”Sarri mi ha cambiato la carriera”
Lazio, Zaccagni:”Sarri mi ha cambiato la carriera”

Settembre 19, 2025
scritto daRedazione

Mattia Zaccagn capitano giocatore simbolo della Lazio ha concesso un’intervista a Dazn , in vista del derby di Roma:” Il gruppo è sempre quello dello scorso campionato. Abbiamo avuto la possibilità di lavorare sin da subito, sapendo che non ci sarebbero stati innesti o partenze, ne siamo stati contenti – ha spiegato Zaccagni -. Sarri mi ha cambiato la carriera, soprattutto in fase realizzativa: lui mi sprona sempre ad attaccare la porta, da quando sono con lui sono migliorato tanto in questo e i miei gol sono aumentati”.

Settembre 19, 2025
scritto daRedazione
