Lazio, Zaccagni:”Sarri mi ha cambiato la carriera”

Mattia Zaccagn capitano giocatore simbolo della Lazio ha concesso un’intervista a Dazn , in vista del derby di Roma:” Il gruppo è sempre quello dello scorso campionato. Abbiamo avuto la possibilità di lavorare sin da subito, sapendo che non ci sarebbero stati innesti o partenze, ne siamo stati contenti – ha spiegato Zaccagni -. Sarri mi ha cambiato la carriera, soprattutto in fase realizzativa: lui mi sprona sempre ad attaccare la porta, da quando sono con lui sono migliorato tanto in questo e i miei gol sono aumentati”.

