Cremonese, Nicola:”dovremo essere squadra da”l riscaldamento al triplice fischio”

Davide Nicola ha presentato Inter-Cremonese: “Sappiamo benissimo il valore dei loromì attaccanti , non lo dico solo io , lo hanno dimostrato ampiamente, senza dimenticare le grandi risorse che hanno a centrocampo e l’organizzazione difensiva e con un’otttimo allenatore , lo sta dimoistrando”.

” Sobbiamo affrontare la gara con la libertà mentale affrontando giocatori di questo livello: ha detto ancora Nicola.

“Impirtante e la fase e le cpacità organizzative .Noi siamo squadra se tutti gli effettivi sono concentrati e dediti alla fatica che bisogna fare contro avversari di questo genere”, ha aggiunto.