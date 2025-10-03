Cremonese, Nicola:”dovremo essere squadra da”l riscaldamento al triplice fischio”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Champions League finale: Atalanta -Club Bruges 2-1
Davide Nicola ha presentato Inter-Cremonese: “Sappiamo benissimo il valore dei loromì attaccanti , non lo dico solo io , lo hanno dimostrato ampiamente, senza dimenticare le grandi risorse che hanno a centrocampo e l’organizzazione difensiva e con un’otttimo allenatore , lo sta dimoistrando”.

” Sobbiamo affrontare la gara con la libertà mentale affrontando giocatori di questo livello: ha detto ancora Nicola.

“Impirtante e la fase e le cpacità organizzative .Noi siamo squadra se tutti gli effettivi sono concentrati e dediti alla fatica che bisogna fare contro avversari di questo genere”, ha aggiunto.

