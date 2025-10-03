Adidas presenta il pallone ufficiale della FIFA World Cup 2026

Chiamato TRIONDA (tre onde), il pallone presenta un design rosso, verde e blu che rende omaggio ai tre Paesi ospitanti.

• Dotato per la prima volta di una nuova versione della tecnologia Connected Ball di adidas, TRIONDA consente decisioni arbitrali più rapide durante le partite e una maggiore comprensione delle dinamiche di gioco, come mai prima d’ora.

• TRIONDA è disponibile per l’acquisto da oggi nei negozi adidas, presso rivenditori selezionati e online su adidas.it

Herzogenaurach, 3 ottobre 2025 – adidas svela TRIONDA, il Pallone Ufficiale della FIFA World Cup26™, dando il via al conto alla rovescia per il più grande torneo internazionale di calcio.

TRIONDA è una celebrazione delle nazioni che ospiteranno il torneo, Canada, Messico e USA. Realizzato con una nuovissima costruzione a quattro pannelli per alte prestazioni, la fluida geometria del design riprende le onde rappresentate nel nome ufficiale del pallone. Ogni pannello presenta i colori delle nazioni, rosso, blu e verde, che si collegano a forma di triangolo al centro del pannello, simboleggiando tre nazioni che si uniscono per ospitare il torneo per la prima volta.

Ogni nazione ospitante è anche celebrata dall’inclusione di iconografie significative per i paesi, tra cui una stella per gli USA, una foglia d’acero per il Canada e un’aquila per il Messico. Le icone sono inserite in modo distintivo sui pannelli, oltre ad essere sottilmente impresse sulla base opaca del pallone, fornendo una texture intricata su tutta la superficie, se osservata da vicino.

Il design è rifinito con decorazioni dorate, in omaggio al trofeo della FIFA World Cup e con dettagli che rivelano i disegni sulla superficie del pallone: colori da campione per il pallone dei campioni.

Dal punto di vista delle prestazioni, la costruzione a quattro pannelli è progettata intenzionalmente con cuciture profonde e linee in rilievo, posizionate strategicamente insieme alle icone dei paesi, per creare una superficie del pallone che produce una stabilità ottimale, assicurando una resistenza sufficiente e uniformemente distribuita anche quando si trova in aria.

Le icone in rilievo forniscono anche il vantaggio aggiuntivo di una maggiore aderenza sul pallone durante il dribbling, o di tiro in condizioni di umidità o bagnato.

Sam Handy, General Manager di adidas Football, ha dichiarato: “Con TRIONDA, ogni dettaglio ha un impatto. Le texture in rilievo, le grafiche a strati e i colori audaci fanno risaltare immediatamente il pallone, creando un design vivo tra le mani. È il pallone di FIFA World Cup più giocoso che abbiamo mai creato, un pezzo di artigianato costruito per il più grande palcoscenico, che ti fa venire voglia di maneggiarlo, ammirarlo e, soprattutto, giocarci.”

TRIONDA porta anche l’ultima evoluzione della tecnologia adidas Connected Ball, sotto forma di un innovativo sistema di chip montato lateralmente. Il chip del sensore di movimento IMU (unità di misura inerziale) da 500Hz ora si trova all’interno di uno strato appositamente creato in uno dei quattro pannelli, anziché essere montato centralmente, e tenuto in posizione da un sistema di sospensione. L’aggiunta di contrappesi sugli altri tre pannelli garantisce una continua stabilità e bilanciamento in aria.

Fornendo una visione senza precedenti di ogni elemento del movimento del pallone, la tecnologia invia dati precisi sul pallone al sistema Video Assistant Referee (VAR) in tempo reale, che, combinato con i dati sulla posizione del giocatore e applicando l’intelligenza artificiale, aiuta gli ufficiali di gara a prendere decisioni più rapide sul fuorigioco. Sviluppata in stretta collaborazione con Kinexon, la tecnologia adidas Connected Ball può anche aiutare gli ufficiali di gara a identificare ogni singolo tocco del pallone, con conseguente minor tempo speso a risolvere specifici episodi, inclusi possibili fallo di mano.

Solene Stoermann, Category Director di adidas, ha affermato: “Il calcio crea gioia e nessun altro torneo incarna quella gioia come la FIFA World Cup™. Per la prima volta, lo vedremo viaggiare attraverso tre paesi, e, insieme a questo, arriva un Pallone Ufficiale degno dell’occasione. Non appena sono stati annunciati i paesi ospitanti del torneo, sapevamo che avremmo dovuto creare qualcosa di speciale, un pallone che potesse essere giocato ovunque, dal cortile al palcoscenico più grande del mondo. La prossima estate, TRIONDA sarà il personaggio principale durante il più grande spettacolo sulla Terra, e non vediamo l’ora che i fan e i giocatori si godano il momento.”

Segui @Trionda su TikTok per un POV in prima persona del Pallone Ufficiale in azione da ora fino alla FIFA World Cup26™.

Il Pallone Ufficiale TRIONDA ha un prezzo di €160 ed è disponibile per l’acquisto oggi nei negozi adidas e presso rivenditori selezionati, e online su adidas.it

About adidas

adidas è un’azienda leader a livello globale nel settore degli articoli sportivi. Con sede centrale a Herzogenaurach, in Germania, l’azienda conta oltre 62.000 dipendenti in tutto il mondo e ha registrato un fatturato di 23,7 miliardi di euro nel 2024. Per ulteriori informazioni, visitare www.adidas-Group.com.

About adidas in Football

adidas è leader mondiale del calcio. È il fornitore ufficiale dei più importanti tornei di calcio del mondo, come la FIFA World Cup™, la FIFA Women’s World Cup™, il Campionato Europeo di Calcio UEFA™, la UEFA Champions League™ e la UEFA Women’s Champions League™. adidas sponsorizza inoltre alcuni dei migliori club del mondo, tra cui Real Madrid, Manchester United, Arsenal, FC Bayern Monaco e Juventus. adidas è anche partner di alcuni dei migliori atleti del mondo, tra cui Leo Messi, Jude Bellingham, Mohamed Salah, Pedri, Florian Wirtz, Alessia Russo, Paulo Dybala, Lena Oberdorf, Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Serge Gnabry, Manuel Neuer, Karim Benzema, Vivianne Miedema, Mary Fowler e Wendie Renard.