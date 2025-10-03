Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cagliari , Pisacane:"Balotelli a gennaio? Domanda da rivolgere al direttore Angelozzi"
Genoa , Viera:" vogliamo fare punti contro il Napoli"
Spagna , i convocati del ct de La Fuente

Ottobre 3, 2025
scritto daRedazione

Patrick Vieira. Il tecnico del Genoa lancia la sfida al Napoli possimo avverasario dei liguri.

“Abbiamo già dimostrato l’anno scorso, e poi quest’anno contro Juventus e Bologna, che possiamo competere contro tutti – ha detto Vieira in conferenza stampa -. Dopo la sconfitta interna contro la Lazio , dobbiamo provarci , anche se la sfida è difficile conbtro i campoioni d’Italia.

Abbiamo fatto un passo indietro e dobbiamo accettarlo, perché alla fine serve per crescere, soprattutto per i nostri giocatori giovani.- Abbiamo solo due punti. Ma siamo un gruppo unito, e vogliamo tutti la stessa cosa”.

Ottobre 3, 2025
scritto daRedazione
Cagliari , Pisacane:"Balotelli a gennaio? Domanda da rivolgere al direttore Angelozzi"

Ottobre 3, 2025

Ottobre 3, 2025
Spagna , i convocati del ct de La Fuente

Ottobre 3, 2025

Ottobre 3, 2025

Juve , Cabal: lesione bicipite femorale coscia destra, stop due settimane