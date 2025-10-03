Genoa , Viera:” vogliamo fare punti contro il Napoli”

Patrick Vieira. Il tecnico del Genoa lancia la sfida al Napoli possimo avverasario dei liguri.

“Abbiamo già dimostrato l’anno scorso, e poi quest’anno contro Juventus e Bologna, che possiamo competere contro tutti – ha detto Vieira in conferenza stampa -. Dopo la sconfitta interna contro la Lazio , dobbiamo provarci , anche se la sfida è difficile conbtro i campoioni d’Italia.

Abbiamo fatto un passo indietro e dobbiamo accettarlo, perché alla fine serve per crescere, soprattutto per i nostri giocatori giovani.- Abbiamo solo due punti. Ma siamo un gruppo unito, e vogliamo tutti la stessa cosa”.