Udinese, Runjaic:”siamo una squadra giovae e in crescita”

Champions League finale: Atalanta -Club Bruges 2-1
Ottobre 3, 2025
scritto daRedazione

Le sconfitte fanno crescere: Non è piaciuto a nessuno perdere le ultime due gare, ma dobbiamo accettare il momento. Bisogna convivere con le sconfitte, bisogna capire come reagire”. Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, presentando il lunch match casalingo della sua Udinese contro il Cagliari. Adesso dobbiamo dare tutto quello che abbiamo, dobbiamo essere attenti, portando sul campo i fattori giusti per ottenere la prima vittoria casalinga in campionato”.

Ottobre 3, 2025
scritto daRedazione
