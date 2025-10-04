Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A, finale: Hellas Verona – Sassuolo 0-1, 70′ Pinamonti Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Eurolega: Virtus ko a Valencia
Sassuolo, Grosso:”era una gara molto difficile per noi”
Verona , Zaneti:"Non c'è stata uniformità di giudizio, ci hanno tolto un calcio di rigore"

Sassuolo, Grosso:”era una gara molto difficile per noi”

Ottobre 4, 2025
scritto daRedazione

Fabio Grosso si gode la vittoria del suo Sassuolo contro il Verona (la terza in qyesta stagione- emiliani a quota 9 punti in classifica )

Abbiamo sofferto quando c’era da soffrire e siamo stati bravi a proporre – ha spiegato il tecnico del Sassuolo -. Dopo aver sbloccato la gara a 20′ dalla fine siamo stati bravi a resistere e abbiamo avuto anche un’altra occasioe per allungare”. “Il Verona ci ha creato delle difficoltà – ha aggiunto -. E’ una squadra che ha messo in difficoltà squadre anche molto forti. Tornare con tre punti è stata una gioia grande”.

Ottobre 4, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Eurolega: Virtus ko a Valencia

Ottobre 4, 2025
Articolo successivo

Verona , Zaneti:"Non c'è stata uniformità di giudizio, ci hanno tolto un calcio di rigore"

Ottobre 4, 2025

Recommended for You

Genoa , Viera:” vogliamo fare punti contro il Napoli”

Udinese, Runjaic:”siamo una squadra giovae e in crescita”

Cremonese, Nicola:”dovremo essere squadra da”l riscaldamento al triplice fischio”

Torino , Baroni:””Abbiamo lavorato duro, sappiamo di dover dare di più: Cairo è un punto di riferimento per tutti”

Inter , Chivu: ” la formazione non ve la dico , la comunicherò domani tre ore prima del match “

Juve , Cabal: lesione bicipite femorale coscia destra, stop due settimane