Sassuolo, Grosso:”era una gara molto difficile per noi”

Fabio Grosso si gode la vittoria del suo Sassuolo contro il Verona (la terza in qyesta stagione- emiliani a quota 9 punti in classifica )

Abbiamo sofferto quando c’era da soffrire e siamo stati bravi a proporre – ha spiegato il tecnico del Sassuolo -. Dopo aver sbloccato la gara a 20′ dalla fine siamo stati bravi a resistere e abbiamo avuto anche un’altra occasioe per allungare”. “Il Verona ci ha creato delle difficoltà – ha aggiunto -. E’ una squadra che ha messo in difficoltà squadre anche molto forti. Tornare con tre punti è stata una gioia grande”.