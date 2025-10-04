Verona , Zaneti:”Non c’è stata uniformità di giudizio, ci hanno tolto un calcio di rigore”

Paolo Zanetti non ha digerito , e la sconfitta del suo Verona ad opera del Sassuolo. – Siamo delusi e arrabbiati, perché per l’ennesima volta non riusciamo a portare a casa un risultato pur avendo tirato tre volte in più del Sassuolo. Non c’è stata uniformità di giudizio, ci hanno tolto un calcio di rigore per una carica su un portiere che si era tranquillamente rialzato. Per un mezzo episodio, invece, è stato dato un rigore a loro”.