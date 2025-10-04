Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A, finale: Hellas Verona – Sassuolo 0-1, 70′ Pinamonti
Sassuolo, Grosso:"era una gara molto difficile per noi"
Verona , Zaneti:”Non c’è stata uniformità di giudizio, ci hanno tolto un calcio di rigore”
Ottobre 4, 2025
Paolo Zanetti non ha digerito , e la sconfitta del suo Verona ad opera del Sassuolo. – Siamo delusi e arrabbiati, perché per l'ennesima volta non riusciamo a portare a casa un risultato pur avendo tirato tre volte in più del Sassuolo. Non c'è stata uniformità di giudizio, ci hanno tolto un calcio di rigore per una carica su un portiere che si era tranquillamente rialzato. Per un mezzo episodio, invece, è stato dato un rigore a loro".

Ottobre 4, 2025
Sassuolo, Grosso:"era una gara molto difficile per noi"

Ottobre 4, 2025
Serie A, finale: Hellas Verona - Sassuolo 0-1, 70' Pinamonti

Ottobre 4, 2025

