Serie B – risultati 7a giornata

Sabato 4 ottobre 2025
Avellino-Mantova (15:00) 0-0
Bari-Padova (15:00) 2-1
50’ Bortolussi (P), 71’ rigore Moncini (B), 84’ Cerri (B)
Monza-Catanzaro (15:00) 2-1
5’ Cissè (C), 37’ Alvarez (M), 66’ Birindelli (M)
Venezia-Frosinone (15:00) 3-0
3’ Compagnon (V), 16’ Yeboah (V), 53’ Casas (V)
Spezia-Palermo (17:15) 1-2
42’ Pohjanpalo (P), 58’ Pierozzi (P), 89’ autorete Giovane (C)
Cesena -Reggiana (19:30) 1-2
15’ Ciervo (C), 19’ Tavsan (R), 24’ Portanova (R)
Domenica 5 ottobre 2025
Carrarese-Juve Stabia (15:00)
Südtirol-Empoli (15:00)
Sampdoria-Pescara (17:15)
Modena-Virtus Entella (19:30)
CLASSIFICA
Palermo 15
Modena 14
Frosinone 14
Venezia 12
Avellino 12
Cesena 11
Monza 11
Juve Stabia 10
Südtirol 9
Reggiana 9
Padova 8
Carrarese 7
Catanzaro 6
Virtus Entella 6
Empoli 6
Bari 6
Pescara 5
Mantova 4
Spezia 3
Sampdoria 2
PROSSIMO TURNO – 8a GIORNATA
Venerdì 17 ottobre 2025
Virtus Entella-Sampdoria (20:30)
Sabato 18 ottobre 2025
Frosinone-Monza (15:00)
Mantova-Südtirol (15:00)
Pescara-Carrarese (15:00)
Reggiana-Bari (15:00)
Juve Stabia-Avellino (17:15)
Spezia-Cesena (19:30)
Domenica 19 ottobre 2025
Palermo-Modena (15:30)
Empoli-Venezia (17:15)
Catanzaro-Padova (19:30)