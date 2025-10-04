Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A – finale: Inter – Cremonese 4-1
Serie A: Inter -Cremonese 4-1
Serie B – risultati 7a giornata
Serie A: Atalnta-Como 1-1 , Perrone risponde a Samardzic

Serie B – risultati 7a giornata

Ottobre 4, 2025
Redazione

Sabato 4 ottobre 2025

Avellino-Mantova (15:00) 0-0

Bari-Padova (15:00) 2-1

50’ Bortolussi (P), 71’ rigore Moncini (B), 84’ Cerri (B)

Monza-Catanzaro (15:00) 2-1

5’ Cissè (C), 37’ Alvarez (M), 66’ Birindelli (M)

Venezia-Frosinone (15:00) 3-0

3’ Compagnon (V), 16’ Yeboah (V), 53’ Casas (V)

Spezia-Palermo (17:15) 1-2

42’ Pohjanpalo (P), 58’ Pierozzi (P), 89’ autorete Giovane (C)

Cesena -Reggiana (19:30) 1-2

15’ Ciervo (C), 19’ Tavsan (R), 24’ Portanova (R)

Domenica 5 ottobre 2025

Carrarese-Juve Stabia (15:00)

Südtirol-Empoli (15:00)

Sampdoria-Pescara (17:15)

Modena-Virtus Entella (19:30)

CLASSIFICA

Palermo 15

Modena 14

Frosinone 14

Venezia 12

Avellino 12

Cesena 11

Monza 11

Juve Stabia 10

Südtirol 9

Reggiana 9

Padova 8

Carrarese 7

Catanzaro 6

Virtus Entella 6

Empoli 6

Bari 6

Pescara 5

Mantova 4

Spezia 3

Sampdoria 2

PROSSIMO TURNO – 8a GIORNATA

Venerdì 17 ottobre 2025

Virtus Entella-Sampdoria (20:30)

Sabato 18 ottobre 2025

Frosinone-Monza (15:00)

Mantova-Südtirol (15:00)

Pescara-Carrarese (15:00)

Reggiana-Bari (15:00)

Juve Stabia-Avellino (17:15)

Spezia-Cesena (19:30)

Domenica 19 ottobre 2025

Palermo-Modena (15:30)

Empoli-Venezia (17:15)

Catanzaro-Padova (19:30)

Ottobre 4, 2025
Redazione
Serie A: Inter -Cremonese 4-1

Ottobre 4, 2025
Serie A: Atalnta-Como 1-1 , Perrone risponde a Samardzic

Ottobre 5, 2025

Palerno , Filippo Inzaghi:"contro il Venezia siamo cinsapevoli dell'importanza della partita"

Cessione Monza, Finenvest S.p.a., ha perfezionato il closing alla cessione della società