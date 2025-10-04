Serie B – risultati 7^ giormata

Il Frosinone cade al ‘Penzo battuto dal Venezia (3-0. Vittorie di Bari e Padova su Monza e Catanzaro, pari ad Avellino, Palermo in campo a La Spezia.
I RISULTATI
AVELLINO-MANTOVA 0-0
Marcatori: –
BARI-PADOVA 2-1
Marcatori: 50′ Bortolussi (P), 71′ rig. Moncini (B), 84′ Cerri (B)
MONZA-CATANZARO 2-1
Marcatori: 5′ Cissé (C), 37′ Alvarez (M), 66′ Birindelli (M)
VENEZIA-FROSINONE 3-0
Marcatori: 3′ Compagnon, 16′ Yeboah, 53′ Cas
SPEZIA-PALERMO
Sabato 4 ottobre ore 17.15
CESENA-REGGIANA
Sabato 4 ottobre ore 19.30
CARRARESE-JUVE STABIA
Domenica 5 ottobre ore 15
SUDTIROL-EMPOLI
Domenica 5 ottobre ore 15
SAMPDORIA-PESCARA
Domenica 5 ottobre ore 17.15
MODENA-VIRTUS ENTELLA
Domenica 5 ottobre ore 17.15