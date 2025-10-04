Sfondo scuro Sfondo chiaro
Juventus , Tudor:" contro il Milan il pari nn basta"
Serie B – risultati 7^ giormata
Lecce , Di Francesco:"E' stata una grande risposta"

Ottobre 4, 2025
scritto daRedazione

Il Frosinone cade al ‘Penzo battuto dal   Venezia (3-0. Vittorie di Bari e Padova su Monza e Catanzaro, pari ad Avellino, Palermo in campo a La Spezia.

I RISULTATI

    AVELLINO-MANTOVA 0-0

        Marcatori: –

BARI-PADOVA 2-1

    Marcatori: 50′ Bortolussi (P), 71′ rig. Moncini (B), 84′ Cerri (B)

MONZA-CATANZARO 2-1

    Marcatori: 5′ Cissé (C), 37′ Alvarez (M), 66′ Birindelli (M)

VENEZIA-FROSINONE 3-0

    Marcatori: 3′ Compagnon, 16′ Yeboah, 53′ Cas

SPEZIA-PALERMO

    Sabato 4 ottobre ore 17.15

CESENA-REGGIANA

    Sabato 4 ottobre ore 19.30

CARRARESE-JUVE STABIA

    Domenica 5 ottobre ore 15

SUDTIROL-EMPOLI

    Domenica 5 ottobre ore 15

SAMPDORIA-PESCARA

    Domenica 5 ottobre ore 17.15

MODENA-VIRTUS ENTELLA

    Domenica 5 ottobre ore 17.15

Ottobre 4, 2025
scritto daRedazione
