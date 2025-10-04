Torino , Baroni:” subiamo troppo al di la del merito”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Ottobre 4, 2025
scritto daRedazione

C’è grande amarezza nella perole di Marco Baroni dopo il pareggio 3-3 all’Olimpoico contro la Lazio. Il toro era in vantaggio fino al 103° minuto raggiunto su calcio di rigore trasformato da Cataldi.- ” Il rimpianto è grande, anche guardando i numeri della partita. La strada è questa, la squadra secondo me ha fatto molto bene sotto l’aspetto del gioco. Stavamo cercando una prestazione convincente dopo Parma, dove la squadra aveva fatto molto bene. Subiamo troppo al di là del merito, anche difensivamente la squadra ha fatto molto bene. Stiamo pagando a caro prezzo le disattenzioni, anche perché abbiamo qualche giovane da far crescere”.

