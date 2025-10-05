Cremonese, Nicola:” La partitata l’ha meritata di vincere l’Inter”

“Abbiamo cercato di rimanere in partita il più possibile. Contro avversari che pressano in questo modo e con questa qualità tutto diventa più difficile.- così Davde Nicola , intervistato da Dazn dopo la pesante sconfuitta 4-1 contro l’Inter a San Siro.- ” L’idea che dobbiamo avere è di dover cercare di restare sempre in partita contro qualsiasi avversario. Andiamo avanti sapendo di aver perso contro una squadra molto forte, noi abbiamo cercato di dire la nostra in qualsiasi modo. Oggi abbiamo pagato anche una grande differenza di fisicità. Sono contento per i ragazzi di essere riusciti a trovare un gol”, ha concluso.