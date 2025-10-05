Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A – finale: Inter – Cremonese 4-1 Leggi ora
Cremonese, Nicola:" La partitata l'ha meritata di vincere l'Inter"
Chivu su Dumfries:" fa bene a essere inc......"

Ottobre 5, 2025
scritto daRedazione
Ottobre 5, 2025
scritto daRedazione
Cremonese, Nicola:" La partitata l'ha meritata di vincere l'Inter"

Ottobre 5, 2025
Chivu su Dumfries:" fa bene a essere inc......"

Ottobre 5, 2025

