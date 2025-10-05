MotoGp – Gran Premio d’Indonesia , vittoria a sorpresa di Aldeguer. Cade Marquez . Delusione Bagnaia

Il nove volte iridato al centro medico dopo essere caduto a causa di un contatto con Bezzecchi, a podio Acosta e Alex Marquez
MotoGP Gp Indonesia Mandalika Gara – Fermin Aldeguer ha vinto il Gran Premio d’Indonesia classe MotoGP, 18esimo appuntamento della MotoGP 2025 disputato sul tracciato di Mandalika.
Domio sin dall’iniuiio del pilota del Gresini Racing che ha centrato la prima vittoria in Top Class, a con 6.987s di vantaggio sul più vicino degli inseguitori.
Brividi per l’ incidente al primo giro che ha visto coinvolti Marco Bezzecchi e Marc Marquez con quest’ultimo che ha avuto la peggio.
Il nove volte campione del mondo è stato tamponato da Bezzecchi scivoando nella ghiaia ha riportato una piccola frattura alla clavicola destra.
Secondo al traguardo un Pedro Acosta l pilota della KTM a Sul terzo gradino del podio Alex Marquez, in sella alla seconda Ducati del Gresini Racing.
Delusione per Pecco Bagnaia. nel corso del nono giro è caduto.
Prossmo Gran Premio 17-19 ottobre Australia
MotoGp Gara Mandalika – GP Indonesia – I tempi
Classifica Piloti
|1
|Marc Marquez
|545
|2
|Alex Marquez
|362
|3
|Francesco Bagnaia
|274
|4
|Marco Bezzecchi
|254
|5
|Pedro Acosta
|215
|6
|Franco Morbidelli
|207
|7
|Fabio Di Giannantonio
|191
|8
|Fermin Aldeguer
|184
|9
|Fabio Quartararo
|158
|10
|Johann Zarco
|128
Classifica Team
|1
|Ducati Lenovo Team
|568
|2
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|374
|3
|Red Bull KTM Factory Racing
|265
|4
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|263
|5
|Aprilia Racing
|219
|6
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|161
|7
|Trackhouse MotoGP Team
|154
|8
|Honda HRC Castrol
|149
|9
|Red Bull KTM Tech3
|139
|10
|CASTROL Honda LCR
|104