Serie C - La Ternana - Pineto 2-1 con più volontà dei Rossoverdi nel secondo tempo
MotoGp – Gran Premio d’Indonesia , vittoria a sorpresa di Aldeguer. Cade Marquez . Delusione Bagnaia
MotoGp – Gran Premio d’Indonesia , vittoria a sorpresa di Aldeguer. Cade Marquez . Delusione Bagnaia

Ottobre 5, 2025
scritto daRedazione

Il nove volte iridato al centro medico dopo essere caduto a causa di un contatto con Bezzecchi, a podio Acosta e Alex Marquez

MotoGP Gp Indonesia Mandalika Gara – Fermin Aldeguer ha vinto il Gran Premio d’Indonesia classe MotoGP, 18esimo appuntamento della MotoGP 2025 disputato sul tracciato di Mandalika.

Domio sin dall’iniuiio del pilota del Gresini Racing che ha centrato la prima vittoria in Top Class, a con 6.987s di vantaggio sul più vicino degli inseguitori.

Brividi per l’ incidente al primo giro che ha visto coinvolti Marco Bezzecchi e Marc Marquez con quest’ultimo che ha avuto la peggio.

Il nove volte campione del mondo è stato tamponato da Bezzecchi scivoando nella ghiaia ha riportato una piccola frattura alla clavicola destra.

Secondo al traguardo un Pedro Acosta l pilota della KTM a Sul terzo gradino del podio Alex Marquez, in sella alla seconda Ducati del Gresini Racing.

Delusione per Pecco Bagnaia. nel corso del nono giro è caduto.

Prossmo Gran Premio 17-19 ottobre Australia

MotoGp Gara Mandalika – GP Indonesia – I tempi

PosNumPilotaMotoTeamTempoGap
154Fermin AldeguerBk8 Gresini Racing Motogp41:07.651
237Pedro AcostaRed Bull Ktm Factory Racing+6.987
373Alex MarquezBk8 Gresini Racing Motogp+7.896
433Brad BinderRed Bull Ktm Factory Racing+8.901
510Luca MariniHonda Hrc Castrol+9.129
625Raul FernandezTrackhouse Motogp Team+9.709
720Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha Motogp Team+9.894
821Franco MorbidelliPertamina Enduro Vr46 Racing Team+10.087
949Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro Vr46 Racing Team+10.350
1042Alex RinsMonster Energy Yamaha Motogp Team+13.223
1188Miguel OliveiraPrima Pramac Yamaha Motogp+19.769
125Johann ZarcoCastrol Honda Lcr+27.597
1335Somkiat ChantraIdemitsu Honda Lcr+48.035
1443Jack MillerPrima Pramac Yamaha Motogp+55.540

Classifica Piloti

1Marc Marquez545
2Alex Marquez362
3Francesco Bagnaia274
4Marco Bezzecchi254
5Pedro Acosta215
6Franco Morbidelli207
7Fabio Di Giannantonio191
8Fermin Aldeguer184
9Fabio Quartararo158
10Johann Zarco128

Classifica Team

1Ducati Lenovo Team568
2BK8 Gresini Racing MotoGP374
3Red Bull KTM Factory Racing265
4Pertamina Enduro VR46 Racing Team263
5Aprilia Racing219
6Monster Energy Yamaha MotoGP Team161
7Trackhouse MotoGP Team154
8Honda HRC Castrol149
9Red Bull KTM Tech3139
10CASTROL Honda LCR104

Ottobre 5, 2025
scritto daRedazione
Serie C - La Ternana - Pineto 2-1 con più volontà dei Rossoverdi nel secondo tempo

Ottobre 5, 2025
MotoGp - Indinesia: vince Adelguer a podio Acosta e Alex Marquez

Ottobre 5, 2025

