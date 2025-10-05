MotoGp – Gran Premio d’Indonesia , vittoria a sorpresa di Aldeguer. Cade Marquez . Delusione Bagnaia

Il nove volte iridato al centro medico dopo essere caduto a causa di un contatto con Bezzecchi, a podio Acosta e Alex Marquez

MotoGP Gp Indonesia Mandalika Gara – Fermin Aldeguer ha vinto il Gran Premio d’Indonesia classe MotoGP, 18esimo appuntamento della MotoGP 2025 disputato sul tracciato di Mandalika.

Domio sin dall’iniuiio del pilota del Gresini Racing che ha centrato la prima vittoria in Top Class, a con 6.987s di vantaggio sul più vicino degli inseguitori.

Brividi per l’ incidente al primo giro che ha visto coinvolti Marco Bezzecchi e Marc Marquez con quest’ultimo che ha avuto la peggio.

Il nove volte campione del mondo è stato tamponato da Bezzecchi scivoando nella ghiaia ha riportato una piccola frattura alla clavicola destra.

Secondo al traguardo un Pedro Acosta l pilota della KTM a Sul terzo gradino del podio Alex Marquez, in sella alla seconda Ducati del Gresini Racing.

Delusione per Pecco Bagnaia. nel corso del nono giro è caduto.

Prossmo Gran Premio 17-19 ottobre Australia

MotoGp Gara Mandalika – GP Indonesia – I tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 54 Fermin Aldeguer Bk8 Gresini Racing Motogp 41:07.651 2 37 Pedro Acosta Red Bull Ktm Factory Racing +6.987 3 73 Alex Marquez Bk8 Gresini Racing Motogp +7.896 4 33 Brad Binder Red Bull Ktm Factory Racing +8.901 5 10 Luca Marini Honda Hrc Castrol +9.129 6 25 Raul Fernandez Trackhouse Motogp Team +9.709 7 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha Motogp Team +9.894 8 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro Vr46 Racing Team +10.087 9 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro Vr46 Racing Team +10.350 10 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha Motogp Team +13.223 11 88 Miguel Oliveira Prima Pramac Yamaha Motogp +19.769 12 5 Johann Zarco Castrol Honda Lcr +27.597 13 35 Somkiat Chantra Idemitsu Honda Lcr +48.035 14 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha Motogp +55.540

Classifica Piloti

1 Marc Marquez 545 2 Alex Marquez 362 3 Francesco Bagnaia 274 4 Marco Bezzecchi 254 5 Pedro Acosta 215 6 Franco Morbidelli 207 7 Fabio Di Giannantonio 191 8 Fermin Aldeguer 184 9 Fabio Quartararo 158 10 Johann Zarco 128

Classifica Team