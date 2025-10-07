Politano , Lobotka e Milinkovic -Savic saltano le Nazionali

:Matteo Politano uscito dal campo nel secondo tempo di Napoli -Genoa , ha riportato un problema muscolare. L’infortunio non ha pèermesso all’eterno azzurro di rispondere alla chianat del ct della Nazionale Rino Gattuso , in vista dei match qualificazioni Mondiali 2026, con Estonia e Israele. Al suo posto è stato convocato Leonardo Spinazzola.

Anche il ct della Nazionale slovacca Francesco Calzona ,deve rinunciare a Stanislav Lobotka, uscito anzitempo contro il Genoa per un problema al bicipite, La Slovacchia attesa dai due match contro Irlanda del Nord e il Lussemburgo.

Nel tardo pomeriggio, anche Vanja Milinkovic-Savic è stato costretto ad alzare bandiera bianca e ha lasciato il ritiro della Serbia, per un problema alla schiena , Il ct Dragan Stojkovic ha rimandato a casa il portiere del Napoli che non sarà dunque a disposizione per le partite contro Albania e Andorra, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026.