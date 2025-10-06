Milan , Allegri:” i rigori si sbagliano”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A , finale: Juventus- Milan 0-0
Ottobre 6, 2025
Redazione

C’era tanta attesa per il ritorno di Massimiliano Allegri allo Stadium , nel big.matc del suo ilan contro la Juvetus.

Poteva diventare una serata diversa se Pulisic non spedisse alto il calcio di rigore concesso ai Rossoneri: “Non ho visto nemmeno come ha calciato, ma non è l’errore in sé, i rigori si sbagliano, nonostante questo , ha fatto una partita straordinaria. “Abbiamo fatto un primo tempo equilibrato, dove loro hanno chiuso molto bene gli spazi e la circolazione della palla era molto lenta, ma soprattutto attaccavamo poco la linea difensiva con i centrocampisti. Nel secondo tempo secondo me siamo cresciuti anche fisicamente e abbiamo avuto diverse occasioni anche se la prima occasione l’hanno avuto loro sulla palla rimasta dentro l’area dove ha fatto una grande parata Maignan su Gatti. PIl lato negativo è che in un certo momento della partita bisogna essere cattivi”.





Ottobre 6, 2025
Redazione
Juventus, Tudor:" gara dificile contro un'avversario forte"

Ottobre 6, 2025
Serie A , finale: Juventus- Milan 0-0

Ottobre 6, 2025

