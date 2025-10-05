Serie A: Bologna-Pisa 4-0. Grande festa al Dall’ Ara

La sesta giornata di Serie A, sorride il Bologna che travolge 4-0 il Pisa.
Grande spettcolo per i tifosi del Bologna : Cambiaghi sblocca al 24′ su assist di Dallinga. Il Pisa resta in dieci uomini: rosso su Touré per fallo di mano da ultimo uomo su un suo errore. e dalla successiva punizione Moro (38′) raddoppia. I rossoblù chiudono i conti già al 40′ con Orsolini, poi Odgaard (53′) arrotonda a inizio ripresa. Con questo successo, Italiano sale a 10 punti, mentre Gilardino, ancora senza vittorie, resta ultimo a quota 2.
Da segnalre il debutto in serie A di Buffon figlio di Gianluigi ex portire della Nazionbale azzurra
IL TABELLINO
BOLOGNA-PISA 4-0
Bologna (4-2-3-1): Skorupski ; Zortea , Heggem , Lucumì , Miranda ; Moro (27′ st Pobega ), Freuler , Orsolini (1′ st Bernardeschi ), Odgaard (11′ st Fabbian ), Cambiaghi (11′ st Rowe ); Dallinga (30′ st Dominguez ).
A disp.: Ravaglia, Pessina, Holm, Casale, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik, Ferguson, Castro. All.: Italiano
Pisa (3-5-2): Semper ; Canestrelli , Bonfanti (1′ st Meister ); Touré , Marin , Vural (18′ st Cuadrado ), Akisanmiro, Leris (32′ st Calabresi ); Tramoni (1′ st Angori ), Nzola (32′ st Buffon ).
A disp.: Andrade, Scuffet, Albiol, Lusuardi, Mbambi, Hojholt, Piccinini, Maucci, Moreo, Lorram. All.: Gilardino 5
Arbitro: Abisso
Marcatori: 24′ Cambiaghi, 38′ Moro, 40′ Orsolini, 8′ st Odgaard
Ammoniti: Cuadrado
Espulsi: al 36′ Touré (P) per fallo da ultimo uomo