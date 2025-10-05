Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A – finale: Napoli-Genoa 2-1 . Ekhator, Anguissa Hojlound Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
La Roma passa al Franchi 21-. Fiiorentina sprofonada in classifica
Roma , Gasperini :” il credito che abbiamo in questo momento non è ancora alto”
Fiorentina, Pioli: la prestazione c'è stata , il risultato no"

Roma , Gasperini :” il credito che abbiamo in questo momento non è ancora alto”

Ottobre 5, 2025
scritto daRedazione

“Gli spazi erano invitanti siamo riousciti a sfruttarli bene anche con Dybala, ma c’era un po di stanchezza e abbiamo pensato a gestirla. Abbiamo controllato bene , cci sono stati episodi casuali a seguito dellle grandi riparttenze della Fiorentina.

“Dybala e Pellegrini hanno buone qualità tecniche. Difendono la palla , h, con Picooli e Dzeko in campo siano statio cappaci di toghliere l’inziativa agli avversari.- Così Gian Piero Gasperini ai microfgoni Dazn.

Fergusson ha un probleam alla caviglia , Dybala è rientao venerdì , la sua tecnica è sopraffina , anche uno spezzone di partita riesce a fare”.

” Sono molto contento per la gente e per il primo posto in classifica, abbiamo fatto 6 partrite , qualcuno non ci ha dato ancora credito per la posizione che oggi occupiamo”.

Ottobre 5, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

La Roma passa al Franchi 21-. Fiiorentina sprofonada in classifica

Ottobre 5, 2025
Articolo successivo

Fiorentina, Pioli: la prestazione c'è stata , il risultato no"

Ottobre 5, 2025

Recommended for You

Cremonese, Nicola:” La partitata l’ha meritata di vincere l’Inter”

Inter, Chivu:”Mi prendo quello che di buono abbiamo fatto”

Lazio:Maurizio Sarri ha un giramaneto di testa , al suo posto parla il vice Ianni