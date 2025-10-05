Fiorentina, Pioli: la prestazione c’è stata , il risultato no”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Ottobre 5, 2025
scritto daRedazione

Stefano Pioli, ai micorfoni Daz, dopo la sconfitta interna dei viola contro la Roma.

“Abbiamo fatto la partita con tanta generosià e compattezza, i dettagli hanno fatto la differenza. Dispiace per tutti per i miei giocatori per i tiofosi e per l’ambiente. La squadra ha dimosdtrato di aver cuore. NOn siamo lontanti dalla qualità. Dobbiamo sistemare i dettagli. La Roma è la miglor difesa d’Europa. La prestazione c’è , il risultato no”.”Credo che abbiao dei giocatori forti, dobbiamo metterli in condizione di segnare”.

” Nion è un prblrma ilmio futuro , siamo tutti uniti per lavorare megliom possibilie. Abbiamo un clalenbdario difficile ma non molliamo”.-

Ottobre 5, 2025
scritto daRedazione
Ottobre 5, 2025
Ottobre 5, 2025

