Napoli, Conte:” Il Genoa nell’unica occasione ha fatto gol”

Antonio Conte al ternine del match vinto dal Napoli 2-1 sul Genoa , ai microfoni Sky.- “Oggi chiunque gioca contro il Napoli raddoppia le forze – ha detto ancora il tecnico degli azzurri – Abbiamo lo scudetto sulla maglia ed è inevitabile. Nel primo tempo il Genoa nell’unica occasione ha fatto gol. Mi è piaciuto lo spirito di non mollare e di stare sul pezzo fino alla fine.” Stiamo facendo un percorso sconosciuto. Quest’anno sarà l’anno più difficile per noi perché con il fatto di dover giocare la Champions.”L’anno scorso la rosa era molto limitata e con nove giocatori nuovi ci vuole pazienza e alcuni di loro non sono ancora pronti, devono carburare ed entrare in certe dinamiche – ha proseguito – I tre che hanno giocato nel tridente? Neres era alla prima da titolare, oggi aveva il motore un po’ ingrippato ma ci sta. Politano veniva da un tour de force, forse è arrivato un po’ stanco. Ha avuto un affaticamento, si sentiranno i medici con la nazionale. Lobotka è scivolato, si è aperto e ha avvertito una fitta in zona pube. Complimenti ai ragazzi sapendo che c’è tanto da lavorare. Sarà una stagione complessa e da base per il futuro”.