Milan , Allegri:”sui gol subiti c’è un limite per competere alla coqnuista dello scudetto”

Il reparto difensivo , almeno in queste prime sei giornte è un punto di forza del nuovo Milan targato Massimiliano Allegri. Conti alla mano i Rossoneri hanno incassato soli tre gol: due contro la Cremonese, uno dal Napoli -su calcio di rigore. “Se subiamo da 25 a 30 gol, sicuramente saremo nelle prime due posizioni“, ha dichiarato l’allenatore ai microfoni di Dazn. “Sopra i 35 rischi di stare fuori dalle prime quattro. Sono i dati degli ultimi 20 anni del campinato italiano”, ha concluso Allegri.