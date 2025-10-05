Basket Serie A: Tortona sbanca all’Unipol Forum

Si apre la Serie A di basket 2025/26: subito un colpo di scena, con Milano che va ko 74-71 contro Tortona tra le mura casalinghe dell’Unipol Forum. Successo in trasferta anche per Brescia, 102-100 a Treviso dopo un tempo supplementare. Parte bene Trento, che travolge Cantù 109-69, vincono in casa anche Venezia (82-75 contro Cremona) e Reggio Emilia (76-71 su Udine). Varese batte Banco di Sardegna Sassari in trasferta 105-102.
EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-BERTRAM DERTHONA TORTONA 71-74
EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-BERTRAM DERTHONA TORTONA 71-74 (25-21, 44-45, 52-61)
EA7 Emporio Armani Milano – Mannion 7 (2/2, 1/3 da 3), Booker 6 (3/5, 0/1 da 3), Bolmaro 5 (1/2, 1/2 da 3), LeDay 16 (4/6, 1/3, 5/5 tl), Guduric 11 (1/5, 3/7 da 3); Ellis 4 (2/4, 0/2 da 3), Brooks 9 (3/3, 1/8 da 3), Ricci 8 (3/5, 0/4, 2/2 tl), Diop 5 (2/4, 1/1 tl), Tonut (0/1 da 2), Flaccadori (0/1 da 3). N.e.: Ceccato. All.: Messina.
Bertram Derthona Tortona – Vital 13 (3/7, 1/7, 4/4 tl), Gorham 11 (4/6, 1/2 da 3), Manjon 16 (6/10, 1/3, 1/1 tl), Pecchia 9 (3/4, 3/4 tl), Olejniczak 10 (4/6, 2/4 tl); Hubb 5 (1/3 da 3, 2/2 tl), Baldasso 8 (1/2, 2/6 da 3), Biligha 2 (1/4), Riismaa (0/3 da 3), Chapman. N.e.: Di Meo, Tandia. All.: Fioretti.
NUTRIBULLET TREVISO-GERMANI BRESCIA 100-102 d.t.s.
Nutribullet Treviso-Germani Brescia 100-102 d.t.s. Parziali: 30-28, 48-51, 72-61, 84-84.
Nutribullet Treviso: Ragland 21 (7/12, 2/5, 1/1 tl), Torresani 12 (1/2, 2/6, 4/4 tl), Pinkins 17 (4/7, 1/2, 6/6 tl), Stephens 7 (3/6 da 2, 1/1 tl), Olisevicius 22 (5/11, 4/10); Abdur-Rahkman 13 (6/10, 0/7, 1/3 tl), Miaschi 3 (0/1, 1/4), Chillo 5 (1/1, 1/2), Pellegrino, Spinazzè. N.e. Bedin, Guerrini. All. Rossi.
Germani Brescia: Della Valle 24 (3/4, 4/7, 6/6 tl), Bilan 20 (7/11 da 2, 6/11 tl), Ndour 6 (3/5 da 2), Ivanovic 13 (1/3, 3/5, 2/2 tl), Rivers 2 (1/1, 0/3); Massinburg 19 (6/8, 2/6, 1/1 tl), Burnell 15 (6/8, 1/3), Cournooh 3 (1/3 da 3), Mobio. N.e. Ferrero, Doneda, Santinon. All. Cotelli.
BANCO DI SARDEGNA SASSARI-OPENJOBMETIS VARESE 102-105
Banco di Sardegna Sassari-Openjobmetis Varese 102-105 Parziali: 24-27, 49-54, 78-82.
Banco di Sardegna Sassari: Marshall 11 (4/6, 1/7), Buie 20 (3/7, 2/4, 8/8 tl), Johnson 13 (1/1, 2/7, 5/5 tl), Thomas 13 (5/10 da 2, 3/7 tl), McGlynn 16 (8/8 da 2); Zanelli 5 (1/2 da 3, 2/3 tl), Beliauskas 10 (2/4, 2/5), Vincini 11 (3/4 da 2, 5/6 tl), Mezzanotte 3 (0/1, 1/1). N.e. Seck. Ceron, Casu. All. Bulleri.
Openjobmetis Varese: Alviti 26 (2/2, 5/8, 7/8 tl), Moore 11 (3/5, 1/1, 2/4 tl), Assui 2 (0/1, 0/1, 2/2 tl), Nkamhoua 28 (8/11, 4/8, 0/2 tl), Moody 6 (2/2, 0/3, 2/2 tl); Librizzi 14 (1/4, 3/6, 3/4 tl), Villa, Ladurner 2 (1/1 da 2), Freeman 16 (2/3, 3/4, 3/4 tl). N.e. Prato, Tornese. All. Kastritis.
UMANA REYER VENEZIA-VANOLI CREMONA 82-75
Umana Reyer Venezia-Vanoli Cremona 82-75 Parziali: 25-13, 36-38, 53-54.
Umana Reyer Venezia: Cole 15 (3/8, 1/4, 6/6 tl), Horton 4 (2/4 da 2), Parks 18 (5/9, 2/3, 2/2 tl), Wiltjer 3 (0/2, 1/4), Valentine 2 (1/2, 0/4); Tessitori 13 (6/7 da 2, 1/1 tl), Bowman 18 (4/7, 2/7, 4/4 tl), Lever 2 (1/2 da 2), Candi 2 (1/2, 0/2), Wheatle 5 (2/4, 0/1, 1/2 tl). N.e. De Nicolao, Nikolic. All. Spahija.
Vanoli Cremona: Anigbogu 2 (1/4 da 2), Willis 13 (3/8, 2/6, 1/1 tl), Grant 9 (3/5, 1/3), Veronesi 4 (1/3, 0/7, 2/2 tl), Durham 18 (1/2, 4/7, 4/4 tl); Jones 4 (1/2, 0/3, 2/2 tl), Casarin 11 (4/7, 1/2), N’Diaye 14 (1/1, 4/7, 0/1 tl). N.e. Galli, De Gregori. All. Brotto.
UNAHOTELS REGGIO EMILIA-APU OLD WILD WEST UDINE 76-71
UnaHotels Reggio Emilia-Apu Old Wild West Udine 76-71 Parziali: 26-13, 42-32, 63-53.
UnaHotels Reggio Emilia: Barford 10 (1/3, 1/6, 2/2 tl), Woldetensae 5 (1/1, 1/2), Caupain 11 (0/1, 2/6, 3/6 tl), Echenique 15 (6/10 da 2, 3/5 tl), Cheatham 13 (2/3, 3/8); Williams 13 (6/9 da 2, 1/4 tl), Smith 2 (1/3, 0/3), Uglietti 2 (1/4, 0/1, 0/2 tl), Severini 3 (0/1, 1/2), Vitali 2 (1/1, 0/2). N.e. Mainini, El Hadji. All. Priftis.
Apu Old Wild West Udine: Spencer 4 (2/3 da 2), Bendzius 9 (1/4, 0/3, 7/7 tl), Brewton 17 (7/11, 0/3, 3/6 tl), Dawkins 9 (0/1, 3/10), Calzavara 9 (2/4, 1/5, 2/4 tl); Alibegovic 9 (3/6 da 3), Mekowulu 6 (2/3 da 2, 2/2 tl), Da Ros 3 (0/1, 1/2), Ikangi 5 (1/2, 1/3). N.e. Hickey, Pavan, Mizerniuk. All. Vertemati.
DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-ACQUA S. BERNARDO CANTÙ 109-69
Dolomiti Energia Trentino-Acqua S. Bernardo Cantù 109-69 Parziali: 24-15, 46-30, 75-42.
Dolomiti Energia Trentino: Steward 21 (9/10, 1/3), Jones 21 (8/10, 1/1, 2/2 tl), Jogela 7 (1/4, 1/4, 2/2 tl), Mawugbe 10 (4/6 da 2, 2/3 tl), Aldridge 11 (1/1, 3/4); Niang 15 (3/6, 2/2, 3/4 tl), Forray 1 (0/2 da 2, 1/2 tl), Airhienbuwa 4 (0/1 da 2, 4/4 tl), Cattapan 5 (2/2 da 2, 1/1 tl), Jakimovski 3 (0/2, 1/2), Bayehe 4 (1/2, 0/1, 2/2 tl), Hassan 7 (2/4, 1/3). All. Cancellieri.
Acqua S. Bernardo Cantù: Gilyard 12 (1/3, 2/5, 4/8 tl), Ballo 9 (4/7 da 2, 1/4 tl), Bortolani 12 (2/5, 2/3, 2/4 tl), Sneed 10 (2/8, 1/5, 3/4 tl), Basile 4 (2/3, 0/4, 0/2 tl); Bowden 14 (0/1, 4/7, 2/4 tl), Moraschini (0/3, 0/3), De Nicolao, Ajayi 6 (3/4, 0/1, 0/3 tl), Okeke 2 (1/2, 0/1). All. Brienza.