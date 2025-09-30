Ufficiale: Luca Banchi nuovo ct Nazionale azzurra di basket

Arriva l’ufficialità: Luca Banchi è il nuovo allenatore dell’Italbasket. Dopo le dimissioni di Gianmarco Pozzecco, arrivate in seguito all’eliminazione agli Europei contro la Slovenia, la Federazione decide di ripartire dall’ex coach, tra le altre di Milano, Bologna e soprattutto la Lettonia, con cui ha anche vinto il premio di miglior coach del Mondiale FIBA 2023. Banchi ha firmato con l’Italia un contratto di tre anni.



Banchi sarà presentato venerdì 3 ottobre a Roma alle ore 11.30 presso il Salone d’Onore del CONI e farà il suo esordio sulla panchina dell’Italbasket giovedì 27 novembre 2025 quando gli Azzurri giocheranno contro l’Islanda la prima gara di qualificazione alla FIBA World Cup 2027, il Mondiale che si disputerà a Doha, in Qatar, tra due anni. Di seguito il comunicato ufficiale della Federazione:

“La Federazione Italiana Pallacanestro comunica di aver raggiunto un accordo di collaborazione tecnica triennale con Luca Banchi che, dopo essere stato annunciato dal presidente Giovanni Petrucci oggi in Consiglio Federale, è ufficialmente il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Senior maschile.

La presentazione del nuovo CT Azzurro avrà luogo venerdì 3 ottobre a Roma alle ore 11.30 presso il Salone d’Onore del CONI (Piazza Lauro De Bosis, 15). È prevista la diretta streaming sul canale YouTube di Italbasket.