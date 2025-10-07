Coppa Italia Freccia Rosssa le gare e gli orari ottavi di finale

Ecco quì di seguito le date e gli orari ufficializzai dalla Lega Serie A degli ottavi di Coppa Italia Frecciarossa, in esclusiva sul sito e sui canali Mediaset.

Il programma comincia con Juventus-Udinese martedì 2 alle 21.00 seguita da Atalanta-Genoa, mercoledì alle 15.00, Napoli-Cagliari, alle 18.00 e Inter-Venezia alle 21.00. Giovedì 4 dicembre o Bologna-Parma alle 18.00 e Lazio-Milan alle 21.00. Gli ultimi due ottavi, invece sono in programma a gennaio: martedì 13 Roma-Torino e martedì 27, Fiorentina-Como, entrambe alle 21.00.