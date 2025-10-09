Qual. Mondiali 2026 – risultati gare del 9 ottobre

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Ottobre 9, 2025
scritto daRedazione

Prima giornata di gare di qualificazioni Mondiali con le nazionali europee in campo. Austria a valanga contro San Marino (10-0). Sorpresa Isole Far Oer (4-0) al Montenegro. La doppietta di Hojlund trascina alla vittora la Danimara (6-0) contro la Bielorussia.Finisce (0-0) Repubblica Ceca – Croazia. Senza problemi l’ Olanda contro Malta e laa Scozia 3-1 alla Grecia.

GRUPPO C

    BIELORUSSIA-DANIMARCA 0-6

    14′ Froholdt, 19′ e 45′ Hojlund, 45’+6 Dorgu, 66′ e 78′ Dreyer

    SCOZIA-GRECIA 3-1

    62′ Tsimikas (G), 64′ Christie (S), 80′ Ferguson (S), 90’+3 Dykes (S)

GRUPPO G

    FINLANDIA-LITUANIA 2-1

    25′ Sirvys (L), 48′ Kallman (F), 55′ Markhiev (F)

    MALTA-OLANDA 0-4

    12′ rig. e 49′ rig. Gakpo, 57′ Reijnders, 90’+3 Depay

GRUPPO H

    AUSTRIA-SAN MARINO 10-0

    7′ Schmid, 8′, 47′, 83′ e 84′ Arnautovic, 24′ Gregoritsch, 32′ e 42′ Posch, 45′ Laimer, 76′ Wurmbrand

    CIPRO-BOSNIA ERZEGOVINA 2-2

    10′ Katic (B), 36′ aut. Michael (C), 45’+1 Laifis (C), 90+7 rig. Pittas (C)

GRUPPO L

    REPUBBLICA CECA-CROAZIA 0-0

    FAR OER-MONTENEGRO 4-0

    16′ e 55′ Sorensen, 36′ aut Roganovic, 72′ rig. Frederiksberg

Ottobre 9, 2025
scritto daRedazione
