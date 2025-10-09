Federnuto : Pilato e Tarantino sospese per 90 giorni

Entrate nella cronavca per il furto al duty free alle’aereoporto di Singapore , al rientro dei Mondiali di Nuoto , la Federazione talianA Nuoto a sospeso Benedetta Pilato e Chiara Tarantino dalle attivitàagonistiche per novanta giorni . La Procura Federale ha accettato la richiesta di patteggiamento presentata dalle atlete determinando uno stop di novanta giorni che di fatto costringerà la ranista e la velocista pugliesi a rientrare nel 2026 saltando gli Europei in vasca corta in programma il prossimo dicembre.