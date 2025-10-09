Ceferin: Non ci sarà alcuna Super Champions, in stile Superlega”

E’ stato chiaro Aleksander Ceferin presente a Roma nell’ambito di asssemblea generale dell’ECA trasfomatsasi ufficialmente in EFC :” Non ci sarà alcuna Super Champions, in stile Superlega.

Il numero uno del calcio europeo, infatti, all’Hotel Cavalieri ha tenuto a precisare che non vi è al momento alcuna possibilità di uno scenario secondario alla Champions League già riformata, smentendo di fatto i rumors di una collaborazione tra Uefa e A22, la società che voleva la Superlega. “L’Europa definisce degli standard quando si parla di calcio mondiale e dal di fuori ci sono stati tentativi di riformare il nostro sport, ma noi non organizzeremo mai una competizione per 12 club” ha detto in maniera categoria Ceferin nel suo discorso introduttivo all’assemblea.