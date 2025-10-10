Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A , finale: Juventus- Milan 0-0
Qualificazioni Mondiali 2026 - il programma di oggi
'Furia' Paolini abbatte la Swiatek in due set

Jasmine Paolini mastodontica a Wuhan. la tennsita azzurra ha letteralemente dominato la nnumero 2 del mondo , la polacca Iga Swuatek , conquistando le semifinali dell’ultimo Wta 1000 della stagione. col punteggio : 6-1 , 8-2. Una vittoria che non fa una grinza , grande tennis della toscana sopratutto alle risposte.

La Paolini sale a 4131 nella classifica Race, in ottava posizione (l’ultima utile per qualificarsi) contro i 3913 di Elena Rybakina e si avvicina anche alla settima piazza attualmente occupata da Mirra Andreeva a 4319 punti.

