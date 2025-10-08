Dongfeng-Voyah Wuhan Open’, Paolini suopera in rimonta la cinese Yue Yuan

Debutto positivo di Jasmine Paolini nel ‘Dongfeng-Voyah Wuhan Open’, ultimo Wta 1000 della stagione (dotato di un montepremi di 3.654.963 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, in Cina, ha superato in rimonta la cinese Yue Yuan, n.109 Wta, in tabellone con una wild card (che all’esordio ha superato Lucia Bronzetti, n.74 Wta. La 29enne toscana si è imposta con il punteggio di 3-6 6-4 6-3 in due ore e 12′. Agli ottavi troverà la danese Clara Tauson, n.12 Wta e decima testa di serie.