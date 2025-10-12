Qual. Mondiali: Estonia – Italia 1-3

A Talin l’Iltaia batte3-1 l’Estonia nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 consolidando il secondo posto nel gruppo I dietro la Norvegia vittoriosa 5-1 contro Israele.

A Le Coq Arena Gattuso schiera un 4-4-2 a trazxione anteriore . Gli gli azzurri partono forte e con Raspadori gilò al (3′) sfiorano il vantaggio . Il gol arriva all'(‘) grazie a Kean : filtrante di Di Marco , l’attaccante della Fiorentina evita Kurs si porta la palla sul destro e infila all’angolino. sul palo lontano della porta di Hein. AL (15′) Kean è costretto ad uscire per un problema alla caviglia , al suo posto Pio Esposito, il giovane attaccante dell’Inter va subito in sintonia cn Retegui i due creano qualchenoccasioni per il raddoppio. Al 30′ Retegui si prcura un calcio di rigore , fallo di su Kuusk, ma l’azzurro dagli undici metri si fa ipnotizzare da Hein che si tuffa dal lato giusto neutralizzando il tiro anche grazie all’aiuto del palo.

L’errore è solo momentaneo , al 36′ Ma dal suo destro arriva il raddoppio su assist di Orsolini-.Prima del riposo gli Azzurri a centrare il tris , ma il primo trempo si chiude con doppio vantaggio per gli Azzurri.

Nella ripresa l’Italia ci prova, ma l’Estonia tiene botta e ringrazia il proprio estremo difensore chiamato agli straordinari su Raspadori. Al 74′ c’è gioia anche per Pio Esposito che sigla il tris, poi al 76′ Donnarumma sbaglia l’uscita facendosi scappare il pallone dalle mani, con Sappinen in agguato che riduce le distanze. Una vittoria che permette agli azzurri di superare in classifica Israele, prossima avversaria a Udine martedì 14 ottobre.

IL TABELLINO

ESTONIA-ITALIA 1-3

Estonia (4-2-3-1): Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk (18′ st Mets), Saliste (1’st Sinyavskiy); Shein (38′ st Mustmaa), Palumets (1′ st Schjonning-Larsen); Kait, Soomets, Saarma; Tamm A. (18′ st Sappinen)

A disposizione: Igonen, Kristal, Miller, Perk, Tamm J., Vetkal, Yakovlev

Allenatore: Henn

Italia (4-4-2): Donnarumma; DI Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini (17′ st Cambiaso), Tonali, Barella (33′ st Cristante), Raspadori (17′ st Spinazzola); Kean (15′ st Esposito), Retegui (33′ st Frattesi)

A disposizione: Vicario, Meret, Cambiaghi, Gabbia, Locatelli, Mancini, Udogie

Allenatore: Gattuso

Arbitro: Gozubuyuk (Olanda)

Marcatori: 5′ Kean (I), 38′ Retegui (I), 29′ st Esposito (I), 32′ st Sappinen (E)

Ammoniti: Kuusk, Palumets, Peetson, Sinyavskiy (E); Barella, Bastoni, Cambiaso (I)

Espulsi: nessuno

Note: al 30′ Hein (E) para un rigore a Retegui (I)