Qual. Mondiali: Norvegia ‘manita a Israele con Haand primo attore

La Norvegia ad un passo dal sogno di qualificarsi prima nel proprio girone ai prossimi Mondiali 2026 (ultima qualificazione risale al 1998). A Oslo la Nazionale norvegese ha battuto con un netto 5-0 Israee , con Haland priotagonista: l’attaccante del Manchester City ha sbagliato un calcio di rigore al 3′ , calciato due volte. . La Norvegia sale così a 18 punti e consolida il primo posto.

Le reti : al 17′ autorete di Khalaili s nel tentativo di anticipare Nusa. Il suo tocco con la schiena manda in svantaggio Israele,il raddoppio al 27′, con Haaland i, 28′ il tris , con disattenzione della difesa israeliana : Peretz la tira addosso a Nachmias, che sbatte sul palo e si fa male, secondo autogol e 3-0. Nella rirpoesa altri due gol di Erling Haaland, che timbra il cartellino al 62′ e al 72′ siglando la sua personale tripletta con Peretz tutt’altro che perfetto. . La Norvegia, resta a punteggio pieno: sei vittorie su sei, 18 punti e un +26 nella differenza reti la rendono quasi irraggiungibile. Si ferma Israele (9), che rischia di veder allontanarsi l’Italia alla vigilia dello scontro diretto.