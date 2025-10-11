Qual. Mondiali: Norvegia ‘manita a Israele con Haand primo attore

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Norvegia : Hland doppio errore dal dischetto
Ottobre 11, 2025
scritto daRedazione

La Norvegia ad un passo dal sogno di qualificarsi prima nel proprio girone ai prossimi Mondiali 2026 (ultima qualificazione risale al 1998). A Oslo la Nazionale norvegese ha battuto con un netto 5-0 Israee , con Haland priotagonista: l’attaccante del Manchester City ha sbagliato un calcio di rigore al 3′ , calciato due volte. . La Norvegia sale così a 18 punti e consolida il primo posto. 

Le reti : al 17′ autorete di Khalaili s nel tentativo di anticipare Nusa. Il suo tocco con la schiena manda in svantaggio Israele,il raddoppio al 27′, con Haaland i, 28′ il tris , con disattenzione della difesa israeliana : Peretz la tira addosso a Nachmias, che sbatte sul palo e si fa male, secondo autogol e 3-0. Nella rirpoesa altri due gol di Erling Haaland, che timbra il cartellino al 62′ e al 72′ siglando la sua personale tripletta con Peretz tutt’altro che perfetto. . La Norvegia, resta a punteggio pieno: sei vittorie su sei, 18 punti e un +26 nella differenza reti la rendono quasi irraggiungibile. Si ferma Israele (9), che rischia di veder allontanarsi l’Italia alla vigilia dello scontro diretto. 

Ottobre 11, 2025
scritto daRedazione
