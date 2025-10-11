Norvegia : Hland doppio errore dal dischetto

Al 3terzo minuto del match tra Norvegia e Israele , valido per le qualficazioni ai Mondiali 2026, l’arbitro Marciniak fischia un calcio di rigore a favore della Norvegia , dal dischetto ci va Erling Haaland . L’attaccante del Manchester City calcia , il portiere Peretz respinge il tiro angolato . Dopo breve consulto con il VAR il direttore di gara , fa ribattere il penalty (Peretz non ha tenuto almeno un piede sulla inea della porta) . Ancora Haland l’attaccanate sistema con cura la palla sul dischetto e calcia , questa volta dal lato opposto e Peretz respinge per la seconda volta la conlcusione.