Calcio – Qual. Campionato del Mondo

I Risultati delle gare giocatre ieri Venerdì 10 Ottobre.
Qualificazioni Uefa
- Germania-Lussemburgo 4-0
12′ Raum, 21′ rig., 50′ Kimmich, 48′ Gnabry
GRUPPO A
- Irlanda del Nord-Slovacchia 2-0
18′ aut. Hrosovsky, 81′ Hume
GRUPPO B
- Kosovo-Slovenia 0-0
- Svezia-Svizzera 0-2
65′ rig. Xhaka, 94′ Manzambi
GRUPPO D
- Francia-Azerbaigian 3-0
45+2′ Mbappé, 69′ Rabiot, 84′ Thauvin
GRUPPO D
- Islanda-Ucraina 3-5
14′, 45+5′ Malinovskyi (U), 34′ Ellertsson (I), 45′ Gutsulyak (U), 59′, 75′ Gudmundsson (I), 85′ Kaliuzhnyi (U), 89′ Ocheretko (U)
GRUPPO J
- Belgio-Macedonia del Nord 0-0
GRUPPO J
- Kazakistan-Liechtenstein 4-0 (giocata alle 16)
26′, 59′ Kenzhebeck, 28′ Zaynutdinov, 81′ Kasym