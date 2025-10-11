Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A , finale: Juventus- Milan 0-0
Qual. Europei, Itlia Udenr 21 , poker alla Svezia
Calcio – Qual. Campionato del Mondo
Calcio - Qual. Mondiali 2026. Estonia - Italia , le probabili formazioni

Calcio – Qual. Campionato del Mondo

Ottobre 11, 2025
scritto daRedazione

I Risultati delle gare giocatre ieri Venerdì 10 Ottobre.

Qualificazioni Uefa

  • Germania-Lussemburgo 4-0
    12′ Raum, 21′ rig., 50′ Kimmich, 48′ Gnabry

GRUPPO A

  • Irlanda del Nord-Slovacchia 2-0
    18′ aut. Hrosovsky, 81′ Hume

GRUPPO B

  • Kosovo-Slovenia 0-0

GRUPPO B

  • Svezia-Svizzera 0-2
    65′ rig. Xhaka, 94′ Manzambi

GRUPPO D

  • Francia-Azerbaigian 3-0
    45+2′ Mbappé, 69′ Rabiot, 84′ Thauvin

GRUPPO D

  • Islanda-Ucraina 3-5
    14′, 45+5′ Malinovskyi (U), 34′ Ellertsson (I), 45′ Gutsulyak (U), 59′, 75′ Gudmundsson (I), 85′ Kaliuzhnyi (U), 89′ Ocheretko (U)

GRUPPO J

  • Belgio-Macedonia del Nord 0-0

GRUPPO J

  • Kazakistan-Liechtenstein 4-0 (giocata alle 16)
    26′, 59′ Kenzhebeck, 28′ Zaynutdinov, 81′ Kasym


Ottobre 11, 2025
scritto daRedazione
Qual. Europei, Itlia Udenr 21 , poker alla Svezia

Ottobre 10, 2025
Calcio - Qual. Mondiali 2026. Estonia - Italia , le probabili formazioni

Ottobre 11, 2025

